Começa na quinta o pagamento do PIS para nascidos em março e abril

Os mais de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em março e abril já poderão sacar o valor referente ao abono do PIS, calendário 2019/2020, a partir de amanhã. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018.

Em todo país serão liberados R$ 2,7 bilhões em recursos que, segundo o governo, serão injetados na economia. O valor do benefício pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site www.caixa.gov.br/PIS ou pelo 0800 726 0207.

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2018.

Quem tem Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode sacar o dinheiro na casa lotérica, em um ponto de atendimento Caixa Aqui ou nos terminais de autoatendimento do banco.

Já quem não tiver o Cartão do Cidadão e não tenha recebido automaticamente em conta, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa, apresentando o documento de identificação oficial com foto. O trabalhador com vínculo a empresa pública possui inscrição Pasep e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.

O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019/2020 é 30 de junho de 2020.

Caixa quer juros de 8% a 9% no crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal já bateu o martelo quanto aos juros que serão cobrados na nova modalidade de crédito imobiliário, sem correção. As taxas mínimas devem começar de 8% a 9% ao ano e o banco da habitação mira, de acordo com fontes próximas à instituição, bater a marca dos R$ 10 bilhões em empréstimos na linha prefixada para a compra da casa própria no primeiro ano de operação.



O lançamento do crédito imobiliário sem correção ocorrerá na próxima semana, em cerimônia no Palácio do Planalto. O evento, que estava previsto para março, foi antecipado por causa do processo de abertura de capital da Caixa Seguridade, 'braço' de seguros do banco.

O foco da Caixa, segundo fontes, é mostrar que o banco tem "segurança" e "tranquilidade" para lançar a modalidade de crédito imobiliário, uma aposta para ampliar esse tipo de crédito no País.

Com o lançamento, a Caixa passa a oferecer a seus clientes três modalidades de crédito imobiliário: taxa referencial (TR) mais juros; com lastro no IPCA e sem correção. A ideia do banco, conforme uma fonte, é oferecer taxas diferenciadas conforme os prazos da linha prefixada. Os financiamentos de 20 anos, por exemplo, terão juros serão mais atrativos do que os empréstimos de 30 anos.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia