Edital de concurso do IBGE sairá em março

O edital do concurso público do IBGE para mais de 200 mil vagas pelo país só deverá ser publicado no início de março, segundo nova previsão oficial divulgada ontem pelo órgão. A estimativa anterior era que o edital seria publicado ainda no mês de fevereiro.

Anunciado em maio de 2019, o processo seletivo vai contratar trabalhadores temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020 para os cargos de recenseador e agente censitário.

Segundo informou o IBGE, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi definido como a banca organizadora do concurso e a assinatura do contrato deve ser feita ainda nessa semana, o que deverá garantir a publicação do edital logo no início de março.

Portaria publicada em maio pelo governo federal autorizou o IBGE a contratar até 234.416 trabalhadores temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Somadas as posições autorizadas a serem preenchidas nos cargos de agente censitário (23.578) e recenseador (196 mil), o número de vagas do concurso pode chegar a até 225.678 oportunidades. Em concursos anteriores era exigido Nível Fundamental para recenseadores e Nível Médio para agente censitário.

Para os cargos de coordenador censitário subárea e agente censitário operacional, cujo processo seletivo já está na fase final, o número de vagas abertas (2.658) ficou um pouco abaixo do limite autorizado pelo governo (3.210).