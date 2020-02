MetrôRio está com vagas abertas em programa de estágio

Rio - O MetrôRio está com inscrições abertas para o processo seletivo que irá selecionar estudantes de cursos técnicos para o Programa de Estágio 2020 e profissionais técnicos formados para o cargo de técnico de manutenção I. As inscrições vão até 20 de fevereiro.



Programa de Estágio 2020



As vagas de ensino técnico estão disponíveis para alunos dos cursos de Automação Industrial, Edificações, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Mecânica, Mecatrônica, Tecnologia da Informação e Telecom.

O programa oferece como benefícios bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição. O contrato de estágio é renovável a cada seis meses, com prazo máximo de dois anos, com carga horária de 6 horas diárias.



Para se candidatar, basta acessar o endereço www.vagas.com.br/v2020487