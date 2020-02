Procon Carioca: renegociação de dívidas e reclamações até sábado em Bangu

Rio - O Procon Carioca atenderá até sábado, em Bangu. O atendimento faz parte da ação da Prefeitura Cuidar da Cidade e acontece na Escola Municipal Maria Quitéria, na Rua Nova Prata, s/nº, das 8h às 12h.

É uma ótima oportunidade para o consumidor registrar reclamações contra empresas, caso tenha se sentido lesado, ou pedir renegociação de dívidas. Aproximadamente 75% dos casos são resolvidos.

O consumidor deve levar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante do produto ou serviço contratado, como boleto, nota fiscal ou recibo.



As demandas são encaminhadas às empresas pelo Procon Carioca, que aguarda a resposta em até 10 dias. No máximo, em 30 dias, o órgão dá retorno ao consumidor. Outros canais para contato com o Procon Carioca são: o site www.rio.rj.gov.br/proconcarioca ; as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter; o telefone 1746; e o site www.1746.rio