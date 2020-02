Marisa e Magazine Luiza firmam parceria no Rio

Acordo entre as duas grandes redes de varejo marca a entrada do Magalu no Estado do Rio de Janeiro com espaços exclusivos nas lojas da varejista de moda. A Marisa e o Magazine Luiza inauguraram na quarta-feira cinco unidades próprias do Magalu em lojas da Marisa no Rio de Janeiro para a venda de celulares e produtos eletrônicos. Com a parceria, a Marisa espera aumentar o fluxo de clientes e ampliar o portfólio de produtos. A ação dá continuidade ao projeto iniciado em São Paulo, que consiste na abertura de espaços em um modelo de operação conhecido como store in store. Até maio a previsão é que os espaços estejam em 300 lojas da Marisa.



"A entrada dos eletrônicos concretiza o nosso desejo de oferecer tudo em único lugar”, afirma Marcelo Pimentel, executivo-chefe da Marisa. Já o Magalu amplia a participação com a entrada em estados que ainda não opera, como Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Tocantins.



A opção “Clica e Retira” – modalidade que proporciona a retirada de itens comprados no e-commerce do Magalu – também está disponível nas unidades da Marisa. Para Fabrício Garcia, diretor comercial do Magalu, a parceria fortalece a categoria de smartphones, um dos focos de crescimento da companhia. “A expansão possibilita que o consumidor tenha mais pontos disponíveis para comprar e retirar em ambiente físico. Além disso, os espaços serão como uma loja virtual do Magalu, já que o nosso sortimento de produtos poderá ser vendido pelo celular”, explica.



Confira os endereços



Duque de Caxias (Calçadão)

Rua José de Alvarenga, 177



São Gonçalo (Alcântara)

Rua Dr. Alfredo Backer, 689



Nova Iguaçu (Centro)

Av. Nilo Peçanha, 163



Campo Grande (Centro)

Rua Cel. Agostinho, 146



Méier

R. Dias da Cruz, 155