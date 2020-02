Vivo propõe uso equilibrado da tecnologia na infância

A Vivo amplia seu posicionamento #temhorapratudo, que propõe o uso mais consciente e saudável da conexão, agora com um olhar para o universo infantil. “Como líderes, provocamos este movimento de reflexão sobre o uso consciente da tecnologia, ainda mais importante quando se trata das novas gerações que estão em desenvolvimento. Como parte desta postura, incentivamos pais e filhos a reequilibrar a balança entre a tecnologia e o livre brincar”, explica Marina Daineze, diretora de Imagem e Comunicação da Vivo. Segundo estudo realizado pela Nickelodeon Little Big Kids, atualmente as crianças passam 60% mais tempo nas telas do que brincando.



Através de uma animação, a campanha produzida pela agência Africa conta a história da Violeta, uma menina talentosa e esperta que, junto com seus amigos, divide seu tempo entre brincadeiras on e off line. “No filme, Violeta e sua turma mostram para as crianças que tem hora para o game, e hora da brincadeira”, afirma Marina. A animação que trabalha o tema de forma lúdica e sensível tem em sua trilha sonora uma versão da música “Fico assim sem você”, de Claudinho e Buchecha. Assista em https://youtu.be/hseyoxhzj2E.



Violeta também é a personagem principal de tutoriais em vídeo que ensinam brincadeiras tradicionais como pipa, cama de gato, pique bandeira e slime. A marca também fez parceria com o perfil “Tempo Juntos”, especializado em incentivar pais e educadores a brincarem com as crianças através das suas redes sociais.



As idealizadoras do “Tempo Juntos” produziram um conteúdo especial para a Vivo sobre atividades com crianças de diferentes idades, que estão disponíveis no Youtube e no Hub de conteúdo do projeto (www.vivobrincar.com.br). Nele, é possível ter acesso a todos os vídeos da campanha e também acompanhar as promoções e descontos especiais do Vivo Valoriza que incentivam a plataforma Vivo Brincar, como por exemplo peças infantis e espaços de brincadeira e criatividade.



Como parte do projeto, a Vivo já está realizando eventos em todo o Brasil que estimulam brincadeiras longe da conectividade e que promovem mais interação entre adultos e crianças. Durante o ano serão realizadas diversas atividades em parques, clubes e museus com curadoria de uma equipe especializada em atividades e entretenimento sem uso da tecnologia. As lojas da Vivo também terão espaços dedicados às crianças com oficinas para confecção de brinquedos, contação de histórias e jogos infantis. E, a partir de abril, a marca passa a disponibilizar uma seleção de brinquedos educativos e lúdicos em suas lojas, em parceria com pequenos fabricantes especializados.





Serviço

Vivo Brincar Rio de Janeiro

Local: Vivo Iconic Store

BarraShopping – Barra da Tijuca

Data: 15/2/2020

Hora: 13h às 21hs

Local: Primeiro Piso praça de eventos , Shopping Rio Design Barra – Barra da Tijuca

Data: 23, 24 e 25/2 – Durante o Bailinho de Carnaval

Hora: 10h às 13h