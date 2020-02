Tarifas bancárias podem ultrapassar os R$ 700

Manter conta corrente e cartão de crédito em um banco requer do cliente o pagamento de tarifa de manutenção, que varia de acordo com o pacote de serviços escolhido. Na somatória das taxas, o valor pode representar um custo salgado para os consumidores. Segundo um levantamento feito pelo Guiabolso, aplicativo de gestão financeira e curadoria de produtos, o brasileiro gastou, em média, mais que R$ 700 com essas taxas em 2019. Especialistas dizem que o valor pode ser evitado, caso os clientes saibam realmente pelo que estão pagando e se usam todos os serviços.

Em média, a pesquisa indica que as pessoas pagaram R$375,97 para manter a conta corrente ativa, o que dá um valor mensal de pouco mais de R$ 31. Já com a anuidade do cartão de crédito, a despesa média dos consumidores ficou em R$ 339,34 por ano, R$ 159,38 com transferências bancárias (TED ou DOC), R$ 34,92 com tarifas de saque e R$ 6 com extratos.

De acordo com a educadora financeira Raffaela Fahel, a maioria das pessoas não tem clareza do que consta no pacote de serviços da conta corrente e do cartão de crédito e, ainda, afirma que dificilmente os clientes usem todos os serviços pelos quais pagam.

"Não existe essa tradição do cliente olhar passo a passo o que assume como gasto na tarifa de manutenção. Ele pode estar pagando por muita coisa que não usa. Assim, acaba sendo gasto totalmente desnecessário", afirma Raffaela.

Para quem não utiliza quase nenhum serviço, o correntista não é obrigado a pagar a cesta da instituição financeira. O Banco Central exige um pacote básico a custo zero mesmo nos bancos físicos.

"Entre o que é fornecido nessa opção estão cartão de débito, segunda via do cartão, quatro saques no caixa ou autoatendimento, duas transferências entre a mesma instituição, dois extratos e consultas ilimitados", explica a educadora financeira.

A partir do quinto saque, passa a ser cobrado e, assim, cabe o cliente escolher o pacote que o atende.

"Para quem usa muito, a saída é mesmo a cesta bancária, pois o serviço individualmente acaba pesando mais no bolso. Outra dica que posso dar é o cliente tirar cinco minutos do dia para olhar a conta e ver as movimentações", finaliza.