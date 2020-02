Especialista dá dicas para se destacar no Linkedin e no mercado profissional

Rio - Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o país deve manter taxa elevada de desemprego. Em 2019, a entidade registrou 12,1%. Com números expressivos e maior competitividade no mercado, é importante saber as melhores táticas para se destacar profissionalmente.



Quando se fala em emprego e busca de novas oportunidades, é comum que a procura - diferente do que acontecia há alguns anos - se dê, majoritariamente, no ambiente online. Afinal, é nele que os recrutadores divulgam as novidades e é ali que os candidatos podem passar os seus currículos. Porém, uma rede social se destaca nesse sentido: o LinkedIn. Mas, afinal, como fazer para se sobressair diante de tantos perfis capacitados?



"Não é só cadastrar o seu currículo no site e se candidatar às vagas que são postadas diariamente. É essencial criar oportunidades de fazer networking, se conectar com as empresas que deseja trabalhar e uma grande vitrine onde terá oportunidade de mostrar a diversos recrutadores o profissional que você é", afirma Ticyana Arnaud, gestora de recursos humanos.



Pensando nisso, a especialista elaborou algumas dicas fundamentais para quem não quer fazer feio no Linkedin. Confira:



1. Escolha uma boa foto, com roupas adequadas e fundo neutro;



2. Escolha um título profissional que fala sobre a sua trajetória;



3. Preencha todos os campos, incluindo as palavras chave da sua área. Quanto mais informações colocar, aumentará sua visibilidade na busca pelos recrutadores;



4. Aumente suas conexões diariamente;



5. Faça um resumo criativo, observe o perfil das vagas e veja o que pode modificar;



6. Escreva posts com conteúdo da sua área de atuação;



7. Faça conexões e comente nas postagens, sempre agregando conhecimento;



8. Não se envolva em postagens polêmicas;



9. Deixe seu perfil publico;



10. Interaja, comente e compartilhe o conteúdo de suas conexões.



A profissional também alerta sobre adequações que precisam ser feitas para que o currículo também seja relevante: "Eu sempre alerto os candidatos sobre a importância de não panfletar o seu currículo. Ou seja, não sair distribuindo como se fosse pouco valioso. Afinal, não adianta enviar o currículo para todas as vagas que aparecem. É importante ter foco e enviar o currículo com estratégia", explica.

Além disso, segundo ela, é relevante conhecer melhor as especificações das vagas e o que cada pessoa almeja, particularmente, sobre o novo emprego. Com as táticas combinadas, chegar mais forte em processos seletivos é consequência.