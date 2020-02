Se governo não quer privatizar Correios, que decida logo, diz Maia

Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mandou nesta terça-feira um recado ao governo federal cobrando maior celeridade na definição de seu parecer sobre as privatizações. De acordo com o parlamentar, se o governo não quer privatizar os Correios, por exemplo, que decida logo para que o Congresso possa quebrar logo o monopólio da estatal.



Para Maia, as indefinições acabam sendo prejudiciais para a agenda.



"Se o governo não quer privatizar os Correios, que decida logo, para quebrarmos o monopólio", disse o deputado.



Ele participou nesta terça-feira de evento do BTG Pactual, em São Paulo.



Maia disse, por exemplo, estar vendo resistências no Senado à privatização da Eletrobras e que, por isso, será preciso ajustar a modelagem ao que atende ao Senado.



Até porque, segundo o deputado presidente da Câmara, quanto mais se aproxima a eleição municipal mais difícil se torna privatizar a Eletrobras.