FGTS: Saque Imediato até 31 de março

Com o fim do calendário referente a data de aniversário de trabalhadores no Saque Imediato, os mais de 3,7 milhões de beneficiários no Rio que ainda não fizeram a retirada nas contas ativas ou inativas do FGTS, com direito a até R$998 em cada uma delas, têm até 31 de março para receber os valores. Eles têm direito a sacar mais de R$ 1,2 bilhão.

A Lei 13.932/19, que converteu a MP 889/19, permitiu quem tinha até R$ 998 na conta em 24 de julho de 2019 pode sacar todo o dinheiro da conta. Mas quem possuía mais que R$ 998 na conta até a mesma data pode sacar R$ 500.

O Saque Imediato não altera o direito de retirada de todo o saldo da conta do FGTS, em caso de demissão sem justa causa ou nas demais hipóteses previstas em lei. O trabalhador que fizer o Saque Imediato não adere à nova sistemática Saque-Aniversário. A opção é voluntária.

No app FGTS, disponível para IOS e Android, é possível consultar o extrato, saldo de todas as contas FGTS, cadastrar contas bancárias para recebimento de saques, acompanhar os depósitos realizados pelo empregador e tirar dúvidas.

Ao solicitar o saque do FGTS pelo aplicativo, o trabalhador poderá escolher o canal de pagamento de sua preferência. Há a opção de saque na conta no banco, caso o trabalhador possui conta poupança, conta corrente ou conta fácil na Caixa.

Caso seja de outro banco, o trabalhador deve manifestar o desejo do valor do seu FGTS ser transferido para conta de sua titularidade, e poderá informar os dados da conta no app.

O trabalhador também poderá optar por receber em um dos canais físicos da Caixa, tais como lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou sala de autoatendimento das agências.