Garrafas descartáveis de água serão recolhidas para reduzir descarte inadequado de plásticos

Rio - No momento em que o Rio passa por uma crise hídrica que chegou a triplicar a coleta de plástico na capital do estado, uma parceria visa recolher as garrafas descartáveis de água e reduzir o descarte inadequado de plástico. Os itens serão levadas a cooperativas de reciclagem. O consumidor poderá solicitar entregador para ir até sua casa ou local de trabalho recolher até 12 garrafas plásticas.



A iniciativa é da cerveja Corona, da Ambev, que anunciou parceria com o aplicativo de entregas Rappi para fazer uma força-tarefa de recolhimento até 21 de fevereiro para recolher ao material.



“A sustentabilidade e o descarte adequado do plástico são temas muito importantes para Corona, que ama e se preocupa com a preservação dos paraísos naturais”, conta João Pedro Zattar, gerente de Marketing de Corona no Brasil. “Sabemos que a maneira mais segura de consumir água no Rio neste momento é por meio das águas engarrafadas, então pensamos em uma forma de contribuir para que estas garrafas cheguem aos locais adequados de processamento e reciclagem”.



A marca desenvolveu ação de logística reversa executada em parceria com a Rappi: dentro do aplicativo de entregas, haverá uma função pela qual o consumidor da Região Metropolitana do Rio de Janeiro poderá solicitar um entregador para ir até sua casa ou local de trabalho recolher as garrafas plásticas limpas e vazias. As peças serão levadas até cooperativas associadas ao projeto – cada usuário pode entregar até 12 unidades de garrafas por viagem.



A marca tem trabalhado pela redução no uso do plástico e da coleta de itens descartados inadequadamente pela natureza. Em 2019, a marca firmou uma parceria com a Parley For The Oceans, realizando a limpeza de mais de 25 praias, além de recolher nove toneladas do óleo que afetou as praias nordestinas em novembro.