Exército abre concurso para preencher 1,1 mil vagas

O Exército Brasileiro publicou na quarta-feira o edital do concurso para ingresso na Escola de Sargento das Armas (ESA 2020), com 1.100 vagas para ambos os sexos. O documento oficial foi publicado no Diário Oficial da União e no site. O soldo inicial da carreira é de R$3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$5.049. O concurso da ESA tem reserva de vagas para negros.



As inscrições serão realizadas até 18 de março de 2020 no site oficial. A taxa de inscrição custa R$95. Para se candidatar é necessário ter Ensino Médio completo. Além disso, é preciso possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade, com exceção das áreas de saúde e música, cuja idade máxima será de 26 anos até o término da matrícula; ter no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino ou 1,55m do sexo feminino e não ser oficial ou aspirante-a-oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares.



São 900 vagas na área geral para candidatos do sexo masculino. Deste total, 180 vagas são para cota de negros. Para mulheres serão 100 vagas na área geral, sendo 20 vagas destinadas à cota de negras. Para músicos são 45 vagas e 55 para área de saúde. As provas objetivas acontecerão no dia 12 de julho de 2020.

Os selecionados irão atuar no primeiro e segundo ano do curso de formação nas seguintes Unidades Tecnológicas do Exército: Alegrete-RS; Blumenau- SC; Campo Grande - MS; Fortaleza-CE; Itajubá-MG; Jataí-GO; Juiz de Fora-MG; Jundiaí-SP; Natal-RN; Pirassununga-SP; Pouso Alegre-MG; Rio de Janeiro-RJ; Taubaté-SP; Três Corações-MG.