Aberto processo seletivo na secretaria de saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) abriu processo seletivo para o Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade em três municípios: Búzios, Piraí, e Três Rios.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande está com inscrições abertas até o dia 6 de março para diversos cargos. São oferecidas 304 oportunidades imediatas. Deste total, 291 são para a ampla concorrência e 17 para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE). Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com ganhos entre R$1.195,92 e R$4.777,67.Atenção: Será possível se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas ocorram em turnos diferentes. Para se inscrever é preciso pagar uma taxa de R$ 42,50 (fundamental), R$ 65 (médio e médio técnico) ou R$ 75 (superior). As inscrições podem ser feitas em https://www.institutoibdo.com.br/informacoes/42/ As provas do nível fundamental contarão com 40 questões, enquanto as demais terão 50 itens. As disciplinas irão variar de acordo com o cargo, podendo ser: Língua Portuguesa; Conhecimentos Gerais; Legislação; Noções de Informática; e Conhecimentos Específicos.Para ser aprovado será preciso obter 50% ou mais dos pontos do exame. Os habilitados e convocados para o exame de títulos deverão entregar os documentos no período de 8 a 10 de junho.Já o TAF será realizado somente pelos concorrentes aprovados na primeira etapa, em até três vezes o número de vagas. O exame está marcado para o dia 14 de junho.