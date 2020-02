Carnaval: confira o que abre e o que fecha durante o feriadão

Abram alas que o Carnaval começou. Durante os dias de folia, é preciso ficar de olho nas alterações de funcionamento de serviços e comércio de toda cidade. Transportes públicos estão com a operação 24 horas, shoppings com horário reduzido e os bancos não funcionarão na segunda e terça-feira. Cada rede de supermercado definiu o horário de atendimento.

Os bancos estarão fechados segunda e terça-feira de Carnaval. Voltam a funcionar na Quarta de Cinzas, a partir do meio-dia, com encerramento no horário normal.

Em locais em que as agências fecham antes das 15h, o início do atendimento será antecipado, para garantir o mínimo de três horas de funcionamento. Contas de consumo, como água, energia e telefone, com carnês com vencimento em 24 ou 25 de fevereiro, podem ser pagas, sem acréscimo, na quarta-feira.

Os postos de habilitação e identificação civil do Detran não abrirão no Carnaval. Dessa forma, o órgão voltará a funcionar normalmente na próxima quinta-feira.

As unidades 24 horas do município do Rio, como UPAs, hospitais e os Centros de Emergência Regional (CERs) funcionam normalmente. As unidades de Atenção Primária (centros municipais de Saúde e clínicas da Família), policlínicas e ambulatórios dos hospitais não abrem na segunda e terça-feira. Durante o ponto facultativo do dia 26, as unidades funcionarão a partir das 13h.

As postos de emergência da Secretaria Estadual de Saúde funcionam normalmente, durante 24 horas, no Carnaval. Nas unidades que não possuem emergência, os serviços estão com horário alterado ou seguem agendamentos já definidos para cada paciente, casos da Riofarmes, Rio Imagem, Iaserj e Postos de Assistência Médica (PAM).