Saiu o primeiro lote do ano para pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que quitam atrasados de aposentadorias, pensões e outros benefícios a segurados que ganharam ações judiciais contra o INSS autuadas em janeiro deste ano. Para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, área do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), o Conselho destinou R$ 47,4 milhões para pagar atrasados a 3.822 aposentados.

As RPVs são pagas para quem ganhou processo que rendeu atrasados de até 60 salários mínimos, ou seja, R$61,6 mil. É importante ressaltar que não há mais como o INSS recorrer das sentenças.

De acordo com o Conselho, os tribunais são os responsáveis por elaborar o calendário de pagamento das RPVs. A data de liberação para aposentados do Rio e Espírito Santo ainda não foi divulgada pelo TRF-2, responsável pelos dois estados.

Os tribunais também abrem contas correntes em agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para que os beneficiados possam receber o dinheiro. O depósito é feito em nome de quem ganhou o processo judicial contra a Previdência Social. No caso de falecimento do beneficiário, os herdeiros têm direito a receber o dinheiro.



Como conferir o valor na internet

Para saber se tem direito a receber esses atrasados basta acessar a página do TRF-2 para saber se foi contemplado com a bolada.

Os aposentados ou pensionistas do INSS podem verificar quando e quanto terão de atrasados pela internet. A consulta é ser feita na página www.trf2.jus.br.

Nela, precisam ir ao menu à esquerda da tela e procurar o campo Precatórios/RPV, e clicar em "Consultas", depois em Pesquisa ao Público.

Para facilitar o acesso à pagina do tribunal, os segurados do INSS devem ter o número do requerimento do processo ou do CPF do ganhador do processo ou da ação. Ao digitar o código que vai aparecer na tela, basta clicar em "Confirmar" para concluir a operação.



Em todo país, mais de 44 mil processos

Para todo o país o Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 675,8 milhões para quitar matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, pensões e outros benefícios em 44.029 processos, com 54.791 beneficiários.

O tribunal da 1ª Região, que abrange estados como Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, entre outros, além do Distrito Federal, por exemplo, recebeu pouco mais deR$ 220 milhões para pagar 12.353 processos. O TRF da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) terá R$117 milhões e vai beneficiar 6.659 pessoas.

Segurados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina (TRF da 4ª Região) terão direito a atrasados da ordem de R$ 169,7 milhões para pagar a dívida de 12.650 processos.

E o TRF da 5ª Região (Pernambuco, Ceará, Sergipe Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba) vai pagar para 15.280 segurados, mais de R$ R$ 121,1 milhões.







Família de aposentado tem direito ao BPC

Idosos com mais de 65 anos que residem com aposentados do INSS têm direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e deficientes de baixa renda, mesmo nos casos em que renda mensal por pessoa da família passa do limite de 25% do salário mínimo, que dá hoje R$ 261,25, segundo decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O resultado do julgamento, divulgado no final de janeiro pela segunda instância federal dos estados do Sul, considerou que uma idosa de 75 anos não pode ser impedida de receber o benefício porque o marido dela tem uma aposentadoria no valor de um salário mínimo.

O INSS havia negado o benefício porque, ao considerar o salário do marido, a renda familiar por pessoa superou o limite legal. A recusa do órgão foi revertida em 1ª instância, obrigando o instituto a recorrer ao Tribunal, onde foi novamente derrotado.

Na decisão, o relator Marcos Josegrei da Silva considerou que, por ser a aposentadoria do marido no valor de um salário mínimo (hoje R$ 1.045), a remuneração do aposentado não deveria ser considerada na composição da renda familiar.

Mesmo que tente levar o caso adiante, o INSS dificilmente conseguirá impedir a idosa de receber o benefício. Nesse tipo de situação, a posição do TRF-4 tem respaldo em decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Estatuto do Idoso, segundo Alexandre Schumacher Triches, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).

“Se a renda da família for de um salário mínimo, o Estatuto do Idoso autoriza a exclusão dessa renda para cálculo per capita do BPC-Loas”, diz Triches. “A regra do estatuto, a princípio, garantia a exclusão da renda apenas nos casos de benefício assistencial, mas decisões judiciais acabaram estendendo esse direito para os casos de renda familiar composta por aposentadorias”, explica.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia