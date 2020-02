Os inadimplentes terão uma oportunidade de ficar no azul e começar esse ano - que dizem só começar depois do Carnaval - com o pé direito. De hoje a 31 de março 40 empresas estarão no Feirão Limpa Nome da Serasa Consumidor. E limpar o nome está bem na palma da mão do consumidor: pelo aplicativo Limpa Nome ou diretamente no site (www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online). A plataforma permite parcelamento das dívidas em até 36 vezes e, em alguns casos, com desconto de 98% para quitar o débito à vista. O aplicativo está disponível para smartphones e tablets e pode ser baixado gratuitamente.



Segundo o Mapa da Inadimplência divulgado pelo Serasa Consumidor, os setores bancários e de cartão de crédito, respondem por 27,8% do total de débitos em atraso. Em seguida vêm as contas básicas, como energia elétrica, água e gás, com 20,4%, varejo com 12,3% e telefonia, 11%.



Para ter acesso ao valor dos débitos, o consumidor pode se cadastrar no site https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/. No alto à direita da página clique no ícone "cadastra-se". Em seguida abrirá uma aba, nela aparecerão as opções de se inscrever usando dados do Facebook ou do Google, mas se não quiser usar essas duas formas, é preciso preencher alguns campos com CPF, nome, data de nascimento, email e criar uma senha. Em seguida clicar em "declaro que li e aceito os termos".



Mas antes de assumir o compromisso de pagamento da dívida é importante fazer um Raio X das finanças para saber se terá como arcar com os pagamentos, em caso de parcelamento. O alerta é de Gilberto Braga, economista e professor da Fundação D. Cabral e do Ibmec. "Quando for renegociar a dívida, esteja certo de que poderá pagar o que propôs ao credor. Não adianta renegociar e depois começar a dever de novo, pois pode piorar a situação", orienta.



Levantamento do orçamento feito e dos débitos, agora o consumidor poderá se livrar da dívida seguindo apenas três passos: após entrar no site, clique em gerar o boleto de pagamento, em seguida escolha a forma de quitação da dívida (à vista ou parcelado) e a data de vencimento, no caso de parcelamento. Tudo escolhido, agora é só efetuar o pagamento, que, inclusive, pode ser feito pelo celular, caso o consumidor tenha o aplicativo do banco instalado, em casas lotéricas, ou em agências bancárias.



Empresas

O site permite a renegociação diretamente com os credores e de qualquer lugar, com comodidade, segurança e de forma gratuita. As empresas participantes são: Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recovery, Claro, Net, Embratel, Avon, Ativos, Anhanguera, CredSystem, Sky, Oi, DI Santinni, Ipanema, Nextel, Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Porto Seguro, Tricard, Crefisa, Cartão confiança (D’avó), Unic, Fama, Pitágoras, SoroCred, Uniderp, Unime, Itau Card, Hipercard, ConectCer, Elmo, Tenda, Energisa, Banco Original, Banrisul, EDP. Todas elas com oportunidades exclusivas, prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso.







Inadimplência é maior no Sudeste

Estudo desenvolvido pela Serasa Experian mostra que em dezembro de 2019 o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 63,3 milhões, 1,5% a mais que em dezembro de 2018, quando eram 62,4 milhões. O montante alcançado pelas dívidas até dezembro de 2019 foi de R$ 256 bilhões, com valor médio de R$ 4.043.

A maior concentração dos negativados tem entre 26 e 40 anos (37% do total). Em segundo no ranking de participação entre os inadimplentes estão pessoas de 41 e 60 anos, que correspondem por 34,2% do total.



O estudo mostra que a região com maior percentual de inadimplentes do país era a Sudeste, com 45,5% do total, seguida do Nordeste, com 24,4%. O Sul ficou em terceiro, com 12,8% dos negativados. A Região Norte registrou 9,3%, seguido do Centro-Oeste, com 8,2%.

"Durante 35 dias, os parceiros integrados em nossa plataforma ofertarão condições especiais para quem quiser pagar suas dívidas", diz Lucas Lopes, diretor do Serasa Consumidor.



A startup preparou uma promoção: duas pessoas que pagarem os acordos à vista concorrerão a um jantar com a cantora Daniela Mercury em Salvador com tudo pago e um acompanhante.

