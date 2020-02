BANCO DO BRASIL

Clientes do Banco do Brasil poderão contar com o adiantamento de até 100% do valor do crédito a ser restituído, com o limite de R$ 20 mil, as taxas estão a partir de 1,49% ao mês e variam de acordo com o perfil do cliente e o canal de contratação.

SANTANDER

O banco Santander também disponibilizará o serviço a partir do dia dois de março, o valor a ser recebido varia depende do perfil do cliente, assim como a taxa de juros que tem como base 1,69% ao mês.

ITAÚ

Entre três de março e 31 de outubro, clientes do banco Itaú poderão antecipar o IR com valor de até R$10 mil e taxas de juros a partir de 1,90% sobre o valor contratado, variando de acordo com o tipo de conta.