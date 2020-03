Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 7 milhões

Ninguém acertou os seis números sorteados do concurso 2.238 da Mega-Sena, que arrecadou quase R$ 30 milhões, acumulando R$ 3,18 milhões para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira e deverá pagar um prêmio de aproximadamente R$ 7 milhões, segundo estimativa da Caixa. Os números sorteados foram 11 - 36 - 45 - 55 - 57 - 58.



O prêmio pago às 14 pessoas que acertaram a quina ficou em R$ 123,4 mil. Já a quadra pagará R$ 1,47 mil para 1.679 apostadores.



A aposta mínima para a Mega-Sena é de R$ 4,50, para seis números. Para realizar o sonho de ficar rico, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).