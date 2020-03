Sai MP para contratação no INSS

Mais de um mês depois de o governo anunciar medidas para reduzir a fila do INSS, ontem - finalmente - foi publicada no Diário Oficial da União a Medida Provisória 922, que altera a Lei 8.745 para que servidores aposentados e militares da reserva possam ser contratados pela Administração Pública Federal em caráter temporário. Serão mais de 8 mil vagas a serem preenchidas, entre elas de técnicos do seguro social e peritos médicos, nos dois casos haverá pagamento de bônus para estes contratados: R$ 57,20 (seguro social) e R$ 61,62 (perícia) para destravar as concessões de benefícios que, segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, durante apresentação da MP na TV Brasil, hoje existe 1,8 milhão de processos represados. Deste total, 1,25 milhão passa de 45 dias. As contratações serão por um período de 12 meses, sendo prorrogáveis por mais 12.



O secretário de Previdência Narlon Gutierre, explicou na apresentação que somente poderão se candidatar às vagas os servidores civis e militares que tenham se aposentado até o dia 28 de fevereiro, data da edição da MP. Mas, ao contrário do alardeado, os benefícios não serão concedidos num piscar de olhos. Isso porque para contratar pessoal, não só para o INSS mas também para outras autarquias, é preciso que seja publicado um edital com o número de vagas para cada posto e região, além dos vencimentos e outras questões burocráticas. Gutierre avalia que até o dia 20 deste mês o edital seja publicado e as contratações, incluindo o processo seletivo, sejam feitas até 17 de abril. Rolim espera que em um ano o nível de concessões chegue ao patamar de 2013, considerado o melhor tempo do INSS, que levava de 20 a 25 dias a espera.



"Estamos em um processo de grande transformação no INSS", disse Rolim. Ele explicou que somente depois de concluído o novo desenho do INSS será apresentado um novo quadro de lotação ideal do instituto e a necessidade de lotação de pessoal efetivo. Para então, segundo Rolim, ser aberto concurso público. "Não será esse ano. Seria uma irresponsabilidade fazer isso (concurso) neste momento", assegurou Rolim.

Uma novidade anunciada pelo presidente do INSS e seus pares, Bruno Bianco e Narlon Gutierre, é a retomada do pente-fino do INSS. Esses servidores temporários também vão atuar na análise de benefícios com indícios de irregularidades, que segundo o governo, chega a 3 milhões.