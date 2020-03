Maiores de 55 anos vão entrar no programa Verde Amarelo

Ainda não foi dessa vez: a votação do relatório do deputado Christino Áureo (PP-RJ) sobre a Medida Provisória (MP) 905, que cria o programa Verde Amarelo, foi adiada para terça-feira da semana que vem. Na nova 'roupagem' da MP, o relator do texto incluiu pessoas com mais de 55 anos que estejam, fora do mercado de trabalho formal por 12 meses. Áureo também aumentou de 20% para 25% o percentual do quadro de funcionários que poderá ser contratado pela nova modalidade; acaba com a taxação do seguro-desemprego obrigatória; e, embora tenha mantido o trabalho aos domingos, retirou os bancários dessa possibilidade.



Conforme o relatório, o beneficiário de seguro-desemprego que recolher poderá contar o tempo de recebimento do auxílio para aposentadoria. "Caso queira exercer o direito de ser contribuinte da Previdência (recebendo seguro-desemprego) a pessoa deverá manifestar essa opção. Deixa de ser obrigatório, como previa a MP", diz o deputado.



Cobertura previdenciária

Um ponto do programa Verde Amarelo que gerou muitas críticas de especialistas em Direito Previdenciário, a retirada do trajeto de trabalhadores da cobertura previdenciária. O deputado preserva o atual texto da CLT na parte em que considera acidente de trajeto (da casa para o trabalho e vice-versa) como acidente de trabalho. O texto assegura ao empregado cobertura integral do valor do benefício (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte), sem ônus para o empregador.



E como seria? Em caso de acidente que necessitasse de afastamento, a empresa continuaria cobrindo os primeiros 15 dias. Depois disso, o pagamento caberia ao INSS. Além disso, com a mudança na interpretação, as aposentadorias por invalidez decorrentes desses acidentes cairiam até 40%. Isso porque a Reforma da Previdência só garantiu a aposentadoria integral para o caso de invalidez provocada por acidente de trabalho.



O texto precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado até o dia 20 de abril, quando perde a validade.