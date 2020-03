Niterói vai sediar encontro de turismo de saúde

Há apenas duas décadas brasileiros iam para o exterior em busca de tratamentos médicos. Hoje o fluxo é inverso e, segundo dados repassados pelo Niterói Convention & Visitors Bureau, entidade que vem trabalhando o desenvolvimento do Turismo de Saúde em Niterói, esse turista estrangeiro costuma permanecer por mais tempo no País, em média 22 dias, e também gasta mais, aproximadamente US$ 120/dia. O gasto médio diário por turista no país em 2018, de acordo com o Ministério do Turismo, foi de US$ 53,96, um pouco abaixo do registrado em 2017, que ficou em US$ 55,8. Os turistas que vieram a negócios tiveram uma média maior, de US$ 84,3, enquanto aqueles motivados por lazer tiveram como custo médio por dia US$ 63,2.

O Turismo de Saúde é a denominação de uma atividade econômica que associa a permanência de um indivíduo em uma cidade ou região turística que não a sua de moradia para a realização de tratamentos e procedimentos médicos, odontológicos, terapêuticos, de reabilitação e preventivos, entre outros.

Ciente de que sua atividade fim é trabalhar e contribuir com sua visão de negócios e capacidade de articulação para a expansão do mercado do Turismo em Niterói nas suas mais variadas modalidades, o Niterói CVB realizará no dia 19 de março, a partir das 19h na sede da Associação Médica Fluminense (AMF) o I Encontro de Turismo de Saúde de Niterói, um evento que visa apresentar aos profissionais da área da saúde, do turismo e da imprensa de Niterói as ações que estão sendo realizadas em favor do desenvolvimento desse mercado na cidade.

O Encontro pretende, ainda, aproximar gestores de hospitais, de clínicas de saúde e de reabilitação, médicos, dentistas, profissionais da reabilitação e da enfermagem dos profissionais que laboram no Turismo, entre agentes de viagens, guias de turismo, gestores de hotéis e estudantes, discutindo os papéis que cada segmento profissional possui no desenvolvimento desse importante mercado de saúde, trabalho, negócios e desenvolvimento da economia local.



SERVIÇO

Data: 19 de março de 2020

Horário: 19h

Local: Associação Médica Fluminense

Av. Roberto Silveira, 123 - Icaraí

Inscrição: www.turismodesaude.niteroi.br