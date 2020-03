Universidades ajudam a fazer de graça declaração do Imposto de Renda

Rio - Está com problemas ou tem dúvidas para preencher a declaração do Imposto de Renda? Postos de atendimento em universidades particulares vão oferecer ajuda gratuita para contribuintes evitarem cometer erros e não cair nas garras do Leão do IR. As iniciativas das universidades Veiga de Almeida (UVA), Estácio de Sá e Unigranrio já começaram e vão até o dia 30 de abril, prazo final de entrega (confira o quadro abaixo.

Mas é bom antecipar o envio - o período começou no dia 2 de março - para a Receita Federal: aqueles que entregarem no início terão prioridade para receber caso tenham restituição.



Devem declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019 e contribuintes que receberam mais de R$40 mil em rendimentos isentos, como: FGTS, caderneta de poupança e indenização de rescisão de contrato.



O coordenador do curso de Ciências Contábeis da UVA, Claudio Sameiro, deu a algumas dicas para quem pretende preencher a declaração do Imposto de Renda sozinho, se a ajuda de um contador para tirar dúvidas.



"É importante separar os documentos necessários, como o informe de rendimento do emprego e de todas as contas bancárias vinculadas ao titular", afirmou o especialista. Cláudio Sameiro também informou que muitas pessoas acabam errando na hora de declarar um novo dependente.

"Por exemplo, às vezes colocam um filho que acabou de começar a trabalhar para receber o desconto, mas esquecem de preencher a renda referente ao que ele ganha", lembra.



Como baixar o programa



O programa do Imposto de Renda está disponível no site www.receita.economia.gov.br, assim como a lista de documentos necessários e a simulação de alíquotas efetivas. Os contribuintes tem até o dia 30 de abril para prestar contas à Receita Federal. O primeiro lote de restituição está previsto para sair no dia 29 de maio e o último é esperado para 30 de setembro.

A farmacêutica Maria Cristina Milen, de 62 anos, declara o Imposto de Renda por conta própria há cerca de dez anos e nunca teve problemas. Ela considera o programa acessível. "Não tem mistério, o sistema é bem auto explicativo, eu vou preenchendo os espaços e dá certo. Sempre declarei direitinho e recebi a restituição tranquilamente", afirmou.



A Receita Federal recebeu 1,6 milhão de declarações até a última sexta-feira e espera computar 32 milhões de formulários este ano.

Contribuição previdenciária das domésticas não pode ser mais deduzida

A Receita Federal fez algumas mudanças para a declaração de Imposto de Renda deste ano. Uma das novidades é que empregadores domésticos não terão mais a dedução de gastos a com contribuição previdenciária dos empregados com carteira assinada. Com a medida o Ministério da Economia esperar arrecadar cerca de R$ 700 milhões.



O Programa do Imposto de Renda 2020 apresenta campos novos. Foi incluído o espaço para código do banco para as informações bancárias de conta corrente ou caderneta de poupança. O contribuinte também precisará informar se uma conta ou aplicação financeira pertence a um titular ou dependente. Aqueles que desejarem pagar os impostos por débito automático, tiveram o prazo estendido até o dia 10 de abril.

Onde Comparecer

Veiga De Almeida



A Universidade Veiga de Almeida (UVA) abrirá o Campus da Tijuca para apoio nos sábados 21 de março e 28 de abril, das 9h às 13h, e nas terças-feira 24 e 31 de março e 07 e 14 de abril das 19h às 21h. Os atendimentos precisam ser agendados pelo email claudio.sameiro@uva.com.br. Já no campus Barra, o atendimento será por ordem de chegada e deve acontecer nas quintas e sextas-feira das 15h às 18h.



Estácio de Sá



Os onze campi da Estácio de Sá estarão abertos para atendimento em dias úteis de acordo com o horário comercial de cada unidade. Os campi participantes são Tom Jobim, R9, Madureira, Noca América, Centro I, West Shopping, Niterói, Nova Iguaçu, Teresópolis, Angra dos Reis e Macaé.



Unigranrio



Nos dias 14, 21 e 28 de março, além de 4, 18 e 25 de abril, a Unigranrio disponibilizará alunos para ajudar contribuintes. Os atendimentos serão de 9h à 13h nos campi Lapa, Carioca, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti.



Em todas as Instituições citadas o serviço será oferecido de forma gratuita.

