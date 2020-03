PAULO GUEDES DESISTE DE IR AOS EUA

O ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de viajar a Washington, nos Estados Unidos, para poder tocar as reformas econômicas na próxima semana. Guedes iria participar de reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e de encontros com o Tesouro norte-americano e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Depois das turbulências dos últimos dias, com a repercussão do Produto Interno Bruto (PIB) baixo e do impasse em torno do Orçamento Impositivo, a equipe econômica avalia que o cenário vai melhorar com o envio da proposta de Reforma Tributária.