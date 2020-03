PRODUÇÃO DE VEÍCULOS CAIU 20,8%

A produção de veículos no Brasil caiu 20,8% em fevereiro ante igual mês do ano passado, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em balanço distribuído à imprensa. Foram 204,2 mil unidades produzidas no segundo mês do ano, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Quanto às vendas, a Anfavea aponta que foram 201 mil emplacamentos, alta de 1,2% em relação a fevereiro do ano passado e de 3,9% na comparação com janeiro.