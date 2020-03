LEILÃO DE AEROPORTO SERÁ EM 2021

O governo federal espera fazer em meados do ano que vem o novo leilão do Aeroporto de Natal, que terá a concessão devolvida pela Inframerica, afirmou o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann.

A empresa anunciou na quinta-feira que apresentou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) o processo de devolução do terminal, que opera desde 2014.

O aeroporto foi o primeiro do Brasil a ser transferido para a iniciativa privada, o que ocorreu em 2011, e o primeiro aeroporto federal a ser construído do zero pelo setor privado.