Pior resultado entre países emergentes

O desempenho do real diante do dólar norte-americano é o pior entre outras moedas de países emergentes. Entre os principais motivos para a desvalorização da moeda brasileira, segundo economistas, estão o avanço do coronavírus e o corte na taxa básica de juros, que tornou rendimentos atrelados à Selic menos atraentes para investidores estrangeiros.

Em 2020, enquanto o real já caiu mais de 15% em relação ao dólar, outros países acumulam perdas menores. A perda aos EUA foi de 4,98% na moeda do México (peso mexicano) e 9,40% da África do Sul (rand).