Mais de mil cursos online gratuitos para ajudar na quarentena

Rio - Na dúvida de como aproveitar bem o tempo de isolamento social em casa, aumentar a qualificação no currículo pode ser uma saída. Instituições como a Fundação Getulio Vargas, Udemy, Instituto Êxito de Empreendedorismo e Sebrae oferecem cursos gratuitos online, em diversas áreas, durante o período do recolhimento por conta do do coronavírus. São mais de mil cursos. A estudante de Jornalismo, Camilla Roque, de 22 anos, optou por se aprofundar em Audiovisual: "Tenho usado todo esse tempo livre para estudar e tirar projetos do papel, comecei um curso de fotografia que queria fazer há muito tempo", diz. Camilla reforçou a importância das pessoas ficarem em casa e tirarem proveito disso. "Já que sair na rua não é mais uma opção, podemos tirar algo bom de toda essa situação de isolamento", afirma.

Doutora em Educação, Jacqueline Sobral, 41, explicou que ter objetivo de carreira é essencial. Ela dá dicas para aqueles quem quer estudar: "Estabeleça metas de aprendizagem, o que você quer aprender nesta semana? A partir disso crie uma rotina, tenha horário para acordar, tomar banho, estudar, porque quando temos muito tempo livre a tendência é que não façamos nada", advertiu.

Encontrar lugar silencioso e confortável em casa também ajuda. Além disso, "tirar o pijama e levantar da cama é essencial para produzir bem", orienta. Estagiária sob supervisão de Max Leone.

Onde encontrar

Fundação Getulio Vargas

A FGV liberou 55 cursos gratuitos com certificado, nas áreas de gestão, finanças, marketing, direito e administração. Para participar basta se inscrever pelo site www.fgv.br/fgvonline/Cursos/



Udemy

A plataforma online Udemy também está oferecendo mais de mil cursos gratuitos, nas mais variadas áreas, como: design gráfico, idiomas, tecnologia e educação. O cadastro é totalmente sem custos e deve ser feito pelo site www.udemy.com



Instituto Êxito de Empreendedorismo

No Instituto Êxito de Empreendedorismo tem disponíveis 300 cursos da área de Saúde, Tecnologia, Marketing, Educação Infantil e Empreendedorismo. Os cursos estão disponíveis gratuitamente no site da plataforma: www.institutoexito.com.br



Sebrae

O portal do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas disponibilizou 100 cursos gratuitos. Entre as áreas abordadas estão o fluxo de caixa, planejamento de marketing e atendimento ao cliente. Para aproveitar, basta acessar o site www.sebrae.com.br

Onde há livros, há esperança

A editora Colli Books criou campanha de conscientização para crianças. Os vídeos citam a importância de lavar as mãos e evitar aglomerações, com uma linguagem lúdica e colorida. A dona da editora Isa Colli disponibilizou também na página (www.facebook.com/collibooks) dicas para entreter os pequenos dias de isolamento.



A Amazon oferece livros gratuitos em diversas áreas. Para ler, basta baixar o app do Kindle e fazer o download dos ebooks pelo site www.amazon.com.br.

*Estagiária sob supervisão de Max Leone

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia