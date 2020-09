Peritos voltam hoje na Av. Brasil e Praça da Bandeira

O impasse entre INSS e médicos peritos, ao que parece, começa a chegar ao fim. Hoje, as agências da Previdência Social da Praça da Bandeira e na Avenida Brasil, em Irajá, retomam as perícias de segurados que tiverem exames agendados para esta terça-feira. Segundo uma fonte ligada aos peritos no Rio, as unidades apresentaram condições sanitárias consideradas mínimas durante vistorias feitas ontem pelos médicos peritos.

O posto do Méier também teve a as instalações liberadas, mas não vai voltar a fazer perícias pelo fato de os médicos lotados na unidade estarem enquadrados no grupo de risco de exposição ao coronavírus. De acordo com a fonte ouvida por O DIA, as agências visitadas possuem ventilação adequada, foram instaladas pias, estabelecidas rotas de trânsito de segurados nos locais de atendimento, isolamento de cadeiras, e houve disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e também sabão.

Os peritos vão usar o mesmo critério de condições mínimas para a retomada das perícias nos demais postos que serão vistoriados hoje e nos próximos dias no Rio e em todo o país. Uma lista de pendências será encaminhada à direção do INSS para que as demandas sejam atendidas.

"Vale destacar que as condições apresentadas hoje (ontem) são muito diferentes das que foram constadas nas vistorias feitas pelos peritos em 8 de setembro, mas que não foram reconhecidas pelo INSS", alegou a fonte.

A liberação dos postos começa após alguns dias em que o INSS e representantes da Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) trocaram farpas sobre a falta de condições sanitárias para a retomada dos exames nas agências em meio à pandemia de covid-19.

A vistoria dos peritos anunciada na sexta-feira levou o INSS a divulgar nota no domingo à noite que haveria critérios rigorosos para que ocorressem. Uma portaria foi publicada ontem com regras para visitas. Mas não impediu que os peritos percorressem os postos. Segundo o vice-presidente da ANMP, Francisco Cardoso, as vistorias foram feitas sem problemas.

"Os peritos são servidores públicos e não poderiam ser impedidos de entrar nas agências que são seus ambientes de trabalho", defendeu.

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o INSS informaram ontem que 149 peritos compareceram aos postos de trabalho nas agências e realizaram 1.376 exames presenciais. Segundo os dois órgãos, 486 peritos deveriam ter retornado ao trabalho ontem mas não foram.