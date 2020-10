Rio - 01/04/2020 - COVID 19 - CORONAVIRUS - Herois da Pandemia - Caixa de Supermercado - Por ser um dos poucos estabelecimentos que podem ficar aberto na Quarentena do Covid-19, os supermercados tem cirulacao diaria de pessoas com isso os Caixas passam a ser grupos de risco, podendo ser contaminados com o coronavirus. Na foto a funcionaria Lucimar Benicio Pereira do Supermercado Guanabara . Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 19:09 | Atualizado 19/10/2020 20:53

Rio - O Aniversário Guanabara, um dos principais eventos do varejo fluminense, não acontecerá este ano devido à Covid-19. A empresa, por medida de segurança, cancelou a ação, pois acredita que seguir as normas determinadas pelos órgãos de saúde é zelar pelos funcionários, colaboradores e clientes. A Show de Ofertas começa nesta terça-feira.



Mas para não deixar a população órfã de ofertas, a empresa fará, ao longo de 30 dias, a campanha Show de Ofertas, com diversos produtos em promoção, mas sem os preços arrasadores do Aniversário. Essa foi a maneira encontrada para evitar aglomeração, mas também para não deixar de homenagear os clientes.

De acordo com o diretor de marketing do Supermercados Guanabara, Albino Pinho, a decisão foi difícil, pois durante 26 anos ininterruptos organizar o Aniversário era a grande paixão de todos. “Até pouco tempo atrás achávamos que a pandemia seria resolvida e o Aniversário fosse acontecer. A vacina não chegou e ficou inviável a realização. Só que esse é o momento que devolvemos aos clientes, em forma de ofertas, o carinho que recebemos ao longo do ano e por isso criamos a Show de Ofertas”, explica.



O diretor pontua ainda que foram realizadas várias reuniões com fornecedores de todo o Brasil para que conseguissem chegar neste formato da Show de Ofertas, já que a empresa não queria frustrar os clientes, pois muitos guardaram as economias para usar nesta época do ano em que sempre ocorreu o aniversário.



A campanha Show de Ofertas começa com promoção de todos os segmentos como: cereais, carnes, bebidas, enlatados, produtos de beleza, limpeza e infantil. Durante todo o período promocional haverá um rodízio de produtos em ofertas para que os clientes possam adquirir o que considerarem necessário.



A empresa alerta para os clientes irem às lojas com calma, sem pressa e não gerarem aglomeração, pois haverá produto para todos. Também lembra que é preciso que as pessoas cumpram as normas determinadas pelos órgãos de saúde como: usar máscara, manter o distanciamento de 1,5m e priorizar que um membro apenas da família vá ao mercado.

Confira ofertas

- Açúcar GUARANI, quilo, R$ 2,47.



- Açúcar UNIÃO, quilo, R$ 2,69.



- Café PILÃO 500g, R$ 8,74. (Exceto Abre Fácil)



- Leite Longa Vida Italac, 1l, R$ 3,77.



- Arroz Ouro Nobre, cinco quilos, R$ 19,95.



- Feijão Preto Máximo, quilo, R$ 6,99.



- Feijão Preto Copa, quilo, R$ 5,99.



- Óleo de Soja Liza 900ml, R$ 6,99.



- Condensado Moça, lata 395g, R$ 4,47.



- Azeite Extra Virgem Gallo ou O-live 400 ml, R$ 13,98.



- Lasanha Perdigão, 600g, R$ 6,99.

- Antarctica, 269 ml, R$ 1,57.



- Brahma, 269ml, R$ 1,77.

- Amaciante Ypê, 2 litros, R$ 4,99.



- Amaciante Downy 500ml, R$ 5,99.