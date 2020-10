O percentual de empresas que planeja abrir vagas extras é de 30,6% Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Por Agência Brasil

Quase um terços dos empresários no estado do Rio de Janeiro pretende fazer contratações temporárias para o fim de ano, mostra estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análises (Ifec-RJ).



O percentual de empresas que planeja abrir vagas extras é de 30,6%, próximo dos 31% que declararam o mesmo na sondagem realizada no ano passado.



Segundo o IFEC, 42,7% dos empresários declararam que não pretendem contratar, e 26,7% ainda não decidiram se abrirão vagas temporárias.



Comparados aos do ano passado, os números mostram crescimento de 3 pontos percentuais na incerteza em relação a contratações, já que, em 2019, 23,5% dos empresários tinham declarado à sondagem que não sabiam se abririam vagas. Por outro lado, o percentual dos que decidiram não contratar é 3 pontos menor que o do ano passado.



A sondagem deste ano ouviu 363 empresários do estado do Rio de Janeiro. No ano passado, o instituto de pesquisa entrevistou 767 representantes de empresas do setor.