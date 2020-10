Por Brasil Econômico

Publicado 26/10/2020 13:39 | Atualizado 26/10/2020 14:01

Os brasileiros ainda podem receber o abono salarial do PIS/Pasep, benefício pago como um 14º salário a trabalhadores de baixa renda, pela Caixa ou Banco do Brasil. No caso do PIS, pago a trabalhadores da iniciativa privada, o abono é pago pela Caixa. E no caso dos Pasep, ele é pago a servidores públicos pelo Banco do Brasil.

Para saber se tem direito ao PIS ou Pasep, o trabalhador deve consultar os canais dos bancos. Na Caixa, é possível sacar o abono com o Cartão Cidadão e senha cadastrada em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O resgate do valor também pode ser feito direto na agência do banco, com documento de identificação. No caso de correntistas, o abono é depositado diretamente na conta, caso haja movimentação e saldo acima de R$ 1, segundo informações do jornal Agora.

Já no caso do Pasep, o saque é feito nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação. Correntistas também recebem o dinheiro diretamente na conta. E quem tem conta em outro banco pode fazer a transferência pelo caixa eletrônico ou pela internet.

Como consultar - Caixa

Aplicativo Caixa Trabalhador

Atendimento Caixa ao Cidadão (0800-7260207)

Site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/

Como consultar - Banco do Brasil

Pelo site do Banco do Brasil: https://www36.bb.com.br/portalbb/pasep

Telefones da central de atendimento BB: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800-7290001 (demais cidades) e 0800-7290088 (deficientes auditivos)

Quem tem direito?

Quem trabalhou por, pelo menos, 30 dias no ano anterior e ganhou até dois salários mínimos, em média, por mês. Também é preciso estar inscrito no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos.

O valor do abono varia de acordo com o número de meses trabalhados. Se o trabalhador com carteira assinada exerceu a profissão no último ano inteiro, vai receber um salário mínimo, R$ 1.045. Se trabalhou um mês, vai receber o valor mínimo de R$ 88.

Atualmente, está sendo pago o abono do ano 2020/2021, mas o trabalhador pode sacar o valor do ano anterior do PIS, 2019/2020. Neste caso, a Caixa afirma que o prazo foi estendido até 30 de junho de 2021.

Já no caso do Pasep, o Banco do Brasil informa que o prazo para o ano 2019/2020 se encerrou em 30 de junho deste ano e foi pago a todos os clientes do banco.

Como descobrir a numeração do PIS/Pasep

No caso do PIS, a numeração é a mesma do Número de Identificação Social (NIS) e do Número de Identificação do Trabalhador (NIT), que pode ser encontrada na carteira de trabalho e no extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Mas o trabalhador também pode obter o número nas agências da Caixa Econômica (PIS) e Banco do Brasil (Pasep) ou pelo pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais, (CNIS), base de dados do governo.

No site, clique em ‘“Cidadão” e, em seguida, em “Inscrição”. Depois, clique em “Filiado”. Você precisará informar seu nome completo, da sua mãe, data de nascimento e CPF.

Outras orientações

Para clientes da Caixa

Trabalhadores com conta na Caixa nascidos de julho a dezembro receberam o abono do PIS referente ao ano 2020/2021 em 30 de junho de 2020. Os demais irão receber de acordo com o calendário.

Já o prazo do PIS 2019/2020 para saque vai até 30 de junho de 2021 e cerca de 2 milhões de trabalhadores ainda não realizaram o resgate, que anteriormente seria finalizado em 29 de maio de 2020.

Para clientes do Banco do Brasil