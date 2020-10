O feriado do Dia do Servidor seria ontem, mas foi adiado para amanhã Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por MARTHA IMENES

Publicado 28/10/2020 22:50 | Atualizado 29/10/2020 03:17

Brasília - Os segurados e pensionistas do INSS que têm agendamento para a próxima sexta-feira devem ficar atentos: o INSS voltou atrás e haverá expediente nos postos no dia 30, amanhã. Isso porque o feriado do Dia do Servidor, que seria comemorado quarta, que seria na sexta-feira, foi adiado para o dia 23 de novembro. A decisão constava da portaria 679, publicada na terça-feira, no Diário Oficial da União (DOU). No final da noite de quarta-feira, foi publicada nova portaria (364) em sessão extra do DO. "Desta forma, quem tiver agendamento, deve comparecer normalmente à agência, seja para atendimento administrativo ou avaliação pericial", informou o INSS e nota. O instituto acrescentou ainda que a medida visa "evitar transtornos para os beneficiários com remarcações".

No Rio de Janeiro, cinco postos, que retomaram a abertura gradual dos serviços no dia 14 de setembro estarão abertos. São eles: Praça da Bandeira, Méier, Copacabana, Irajá e Queimados. Em todo estado são 97 postos de atendimento. Deste total, 40 estão em funcionamento, mas somente 11 realizam perícia médica no estado. Procurado, o INSS informou que os segurados seriam avisados sobre a mudança no calendário. Mas agora com a nova mudança na data, os atendimentos serão mantidos.

Mais cedo um servidor, se disse surpreendido com a mudança da data e pediu para não ser identificado, lamentou que com a mudança do feriado de 28 para 30 muitos segurados dariam de cara na porta. "Somente serão avisados os que tiverem com o cadastro em dia, com número de telefone válido, e isso sabemos que não ocorre por uma série de dificuldades, como manter o mesmo número de telefone celular e pacote de dados, no caso de acesso ao e-mail", explica.

O instituto informou ainda que os segurados podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços pelo portal Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou pela central 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.



CONFIRA ALGUNS POSTOS



RIO



Irajá

Av. Brasil 17.673

Tel.: 21 3362-3426



Praça da Bandeira

Praça da Bandeira 96

Tel.: 21 2272-3696



Méier

Rua Aristides Caire 218

Tel.: 21 2272-3998



Copacabana

Av. Nossa Senhora de Copacabana 1049

Tel.: 21 3005 7594



Miguel Lemos

Av. Nossa Senhora de Copacabana 1032, loja B

Tel.: 21 2272-3992



Ramos

R. Joaquim Gomes, 269 - Ramos

Tel.: 21 2260-9184



Santa Cruz

Rua Felipe Cardoso 18

Tel.: 21 3395-5256



Presidente Vargas

Av. Presidente Vargas 418

Tel.: 21 2263-5011



NITERÓI

Centro

Rua Visconde do Uruguai 531

Tel.: 21 2707-7570



Bairro de Fátima

Rua Desembargador Athayde Parreiras 266

Tel.: 21 2707-7494



Barreto

Rua Benjamin Constant350

Tel.: 21 2720-1811



SÃO GONÇALO

Paraíso

Rua Comandante Ari Parreiras 76

Tel.: 21 2707-7493



Centro

Rua Coronel Moreira Cesar 169

Tel.: 21 2728-1805



RIO BONITO

Avenida Manoel Duarte 715

Tel.: 21 2707-7552



ITABORAÍ

Rua Dr. Macedo 238

Tel.: 21 2707-7531

REGIÃO DOS LAGOS

ARARUAMA

Rod. Amaral Peixoto KM 85, nº 125

Tel.: 22 2665-0726



SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Francisco dos Santos Silva 82

Tel.: 21 2707-7496



CABO FRIO

Av. Nilo Peçanha 57

Tel.: 22 2643-0660



ARRAIAL DO CABO

Rua Benjamin Constant 48

Tel.: 21 2707-7498



MARICÁ

R. Domício Gama 115

Tel.: 21 2707-7497



BAIXADA



DUQUE DE CAXIAS

Jardim Primavera

Rua Jornalista Moacir Padilha 247

Tel.: 21 2776-1145



XV de Agosto

Rua Marechal Deodoro 1119

Tel.: 21 2671-3068



BELFORD ROXO

Av. Benjamin Pinto Dias 895

Tel.: 21 2613-0020



JAPERI

Estr. Ari Schiavo 993

Tel.: 21 2664-4203



MAGÉ

Av. Simão da Motta 785

Tel.: 21 2633-1313



MESQUITA

Praça Darcy Ribeiro 50

Tel.: 3763-0540



NOVA IGUAÇU

Rua Estados Unidos 300

Tel.: 21 2767-4545



QUEIMADOS

Estrada Carlos Sampaio 7

Tel.: 21 2665-1750



GUAPIMIRIM

Estrada Imperial 2.465

Tel.: 21 2632-5963



TANGUÁ

Rua Presidente Dutra Área A2, esquina com Rua Quinze de Novembro

Tel.: 21 2707-7587







OUTRAS REGIÕES



PARACAMBI

Rua Américo Rodrigues Ferreira 290

Tel.: 21 2683-2449



TRÊS RIOS

Rua 15 de novembro 1813

Tel.: 24 2252 3930



VOLTA REDONDA

Av. Getúlio Vargas 403

Tel.: 24 3340-2300



PETRÓPOLIS

R. Dr. Joaquim Moreira S/N

Tel.: 242292-9047



MACAÉ

R. Dr. Francisco Portela 569

Tel.: 22 2762-5620



CAMPOS

Av. treze de Maio 70

Tel.: 22 2725-8122



SÃO FIDÉLIS

Av. Sete de Setembro 443

Tel.: 22 2758-1159



CAMBUCI

Rua José Galdino 169

Tel.: 22 2767-2560



SILVA JARDIM

Rua Padre Ávila Lote 2-F, Quadra 1

Tel.: 22 2668-1620



NOVA FRIBURGO

R. Cel. Galiano das Neves

Tel.: 22 2522-3861