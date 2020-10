Em tempos de covid-19 fica o lembrete: mantenha distanciamento social de 1,5 metro a 2 metros, use álcool gel e máscara, e evite aglomerações, como essa da foto Cléber Mendes

Brasil - O Ministério da Cidadania anunciou um novo lote de pagamento do auxílio emergencial para mais de 95 mil pessoas que passaram por reavaliações cadastrais em outubro. A Portaria nº 519 foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. A medida traz o calendário de créditos na conta social digital e de saques das cinco parcelas originais do benefício. Nesta sexta-feira, oito mil cidadãos nascidos em janeiro já terão o crédito da primeira parcela na conta.

"É mais uma demonstração de que estamos analisando cada caso para que ninguém fique para trás. Vamos contemplar todas as pessoas que têm direito ao Auxílio Emergencial, um programa reconhecido internacionalmente pela eficiência no combate aos efeitos socioeconômicos da pandemia do novo coronavírus e pela grandiosidade da operação", destacou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

Os novos lotes do auxílio emergencial liberados para pagamento entram nos ciclos em vigor. O público da Portaria nº 519 será integrado ao calendário a partir do Ciclo 4. Os beneficiários que recebem nesta sexta-feira se juntam a 3,6 milhões de pessoas que fazem aniversário no mesmo mês e que estavam no fluxo divulgado pelo Governo Federal no fim de setembro.

Pagamento

De acordo com a Lei, todo cidadão elegível, ou seja, que cumpra os requisitos para receber o benefício de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil, tem direito a cinco parcelas. Como o programa vai até 31 de dezembro de 2020, prazo do decreto de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, algumas parcelas podem ser pagas simultaneamente.



No caso das 95 mil pessoas contempladas na Portaria 519, a parcela 2 será paga conforme o Ciclo 5, e as parcelas 3, 4 e 5 serão depositadas de acordo com o calendário do Ciclo 6. O investimento do governo federal ultrapassou os R$ 230 bilhões e chegou a 67,7 milhões de pessoas.

Confira ciclos do pagamento do auxílio emergencial Divulgação

