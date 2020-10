Para o feriado de Finados, shoppings alteraram o horário de funcionamento; confira Divulgação/Victor Fernandes

Por O Dia

Rio - Em função do feriado de Finados, nesta segunda-feira (2), as agências bancárias, dos Correios e os postos do Detran estarão fechadas. E outros serviços como os transportes e shoppings funcionarão em horário especial. Para não sair de casa à toa, confira o que abre e fecha no feriadão. Vale lembrar que as contas que vencem na segunda podem ser pagas no dia útil seguinte (terça-feira), sem acréscimo de multas ou juros.

Supermercados



No Guanabara, o funcionamento será normal, de 8h às 22h. Nos supermercados Mundial, todas as lojas funcionam das 7h30 às 21h, exceto a filial Vaz Lobo (das 7h30 às 20h).

As lojas Assaí Atacadista também vão funcionar em horário normal durante o feriadão, das 8h às 21h, no Rio. As demais lojas do estado, como Nilópolis e Niterói, das 7h às 22h. No domingo (1º), todas as lojas abrirão das 8h às 18h.



A loja de Ceasa também seguirá o horário normal neste período, que é das 8h às 20h. No dia 1º, funcionará no horário normal de domingo, das 8h às 15h.



No Extra Hiper, nenhuma unidade mudou o período de atividade. As lojas de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis e Friburgo estarão abertas ao público das 7h às 22h. Já Tijuca, Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro, Galeão e Cabo Frio, das 7h às 23h. São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra e Itaipava, das 8h às 22h. As unidades do Grande Rio e Carioca, das 8h às 23h.

Assim como o Mercado Extra, que funcionará das 7h às 22h. No domingo, dia 1º, as lojas vão abrir das 7h às 21h, com exceção de Armação de Búzios, das 7h às 20h; Olaria, Campos e Santana, das 7h às 18h; Rocha Miranda, das 7h às 17h; São Pedro D’Aldeia, das 7h às 15h; e Irajá das 8h às 20h.



Os Supermercados Extra de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Duque de Caxias funcionarão até às 19h no dia 2. No domingo, dia 1º, as unidades seguirão o horário padrão de funcionamento de cada loja, exceto a unidade de Nova Iguaçu, que não abre aos domingos.



No Superprix, as unidades do Maracanã, Penha, Estácio, Tijuca, Engenho Novo, Riachuelo e Niterói funcionam das 8h às 16h e até às 20h vão as unidades do Grajaú, Méier e Usina. Já as Copacabana e Ipanema vão das 8h às 15h.

Shoppings

Shopping Grande Rio

Lojas: 13h às 21h

Alimentação e Lazer: 12h às 22h

Hipermercado Extra: 08h às 23h



Recreio Shopping

Lojas: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 21h



Via Parque Shopping

Lojas: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 21h



Passeio Shopping

Fechado

NorteShopping

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação e restaurantes: 12h às 22h

Cinema e lazer: funcionam de acordo com a programação

Pátio: 12h às 0h



Shopping Tijuca

Lojas: 13h às 21h

Restaurantes: 12h às 22h.

Cinemas operam conforme a programação da Kinoplex



Plaza Shopping Niterói

Lojas e quiosques: 15h às 21h

Alimentação: 12h às 22h

Restaurantes funcionam de acordo com seus horários

BarraShopping

Lojas: 15h às 21h

Alimentação e drogarias: 12h às 22h

Nova América

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação: 11h às 22h

Boulevard Rio

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação: 11h às 22h

Madureira Shopping

Lojas e quiosques: 15h às 21h

Alimentação: 12h às 21h.

Transportes



As estações do MetrôRio abrirão, nesta segunda-feira, às 7h e a operação se encerrará às 23h. Os horários do fim de semana continuarão os mesmos. No sábado, o funcionamento será das 5h à 0h, e no domingo das 7h às 23h. Em todos os três dias, haverá baldeação na estação Estácio para transferência entre as linhas 1 e 2.

As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal na segunda-feira. Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos vão variar de 12 a 20 minutos ao longo dia.

No feriado de segunda-feira, a operação do BRT Rio seguirá o esquema de planejamento dos domingos, com reforço de frota caso haja necessidade, segundo informou a empresa.

A CCR Barcas vai operar com a grade de fins de semana neste sábado, domingo e feriado. A linha Charitas segue sem operação e a linha Cocotá não funcionará. Na linha Arariboia, as travessias acontecem a cada 60 minutos das 5h30 às 20h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 21h no trajeto Rio-Niterói. Já na linha Paquetá, as viagens ocorrem conforme disponível no site ( http://www.grupoccr.com.br/barcas/noticias/medidas-contra-o-coronavirus?id=4081 ).

No feriado de Finados, a operação dos trens seguirá a grade de domingos e feriados que está sendo realizada durante a pandemia do novo coronavírus. Os trens vão circular das 4h28 às 22h19, mediante o programado para cada ramal.



A SuperVia orienta que os passageiros se programem antes de viajar, consultando a seção "Planeje Sua Viagem" (disponível no aplicativo e no site www.supervia.com.br), por meio do site da SuperVia (clicando na aba Canal do Cliente, seção Operação Especial - Combate ao coronavírus) ou do SuperVia Fone, no número 0800.726.9494.

SuperVia realiza manutenções



Sábado (31/10)



Ramal Japeri - Serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea, entre Anchieta e Mesquita, das 10h às 19h.



Ramal Santa Cruz - Haverá manutenção da linha férrea, entre Deodoro e Vila Militar, das 9h às 20h.



Domingo (1º/11)



Ramal Santa Cruz - Haverá manutenção da linha férrea, entre Santíssimo e Campo Grande, das 9h às 19h.



Ramal Japeri - Das 10h às 19h, serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea, entre Comendador Soares e Queimados.



Ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri - Das 10h às 19h, serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea entre as estações Mangueira/Jamelão e Olímpica de Engenho de Dentro. Nesse período, trens para a Central do Brasil não realizarão paradas nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo. De acordo com a origem e o destino pretendido, os passageiros poderão realizar transferências nas estações Olímpica de Engenho de Dentro e São Francisco Xavier.



Já entre 9h e 18h, haverá manutenção na linha férrea nas imediações da Central do Brasil. Por isso, durante todo o dia, haverá mudanças na fidelização de plataformas de embarque para Japeri. O sistema de áudio e a equipe da estação informarão aos passageiros sobre as alterações.



Ramal Belford Roxo - Das 8h às 14h, serão realizados serviços de manutenção na via férrea entre Triagem e Cavalcanti, sem alteração na circulação dos trens. Já das 10h às 19h, haverá manutenção em cabos da rede aérea entre Honório Gurgel e Pavuna/São João de Meriti.





Segunda-feira – feriado (2/11)



Ramal Belford Roxo - Das 9h às 19h, serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea entre Triagem e Mercadão de Madureira, sem alteração na circulação dos trens.



Ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri - Das 10h às 19h, serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea entre as estações Madureira e Deodoro. Nesse período, trens para a Central do Brasil não realizarão parada na estação Oswaldo Cruz. De acordo com a origem e o destino pretendido, os passageiros poderão realizar transferências nas estações Prefeito Bento Ribeiro e Madureira.



Ramal Japeri - Das 10h às 19h, serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea, entre Deodoro e Anchieta, sem alteração na operação dos trens.



Ramal Santa Cruz - Haverá manutenção da linha férrea, entre Bangu e Benjamim do Monte, das 8h às 18h.

Promoção

Feriadão com descontos no SuperPrix



Na segunda-feira, o Superprix começa o 'Festival de Ofertas' com descontos de até 40% na semana. As ofertas são válidas em produtos selecionados que abrangem diversos setores, desde congelados até o de limpeza. Os produtos e seus respectivos preços estarão disponíveis para consulta no site www.superprix.com.br, Instagram (@prixlovers) e no encarte da loja física.



O SuperPrix já está se preparando para a Black Friday. Este ano a rede vai apostar em mais variedade e quantidade que o ano passado. As ofertas não serão restritas a apenas um dia mas valerão durante um período. Para incentivar as vendas online e o distanciamento, o SuperPrix terá também grandes promoções pelo e-commerce.