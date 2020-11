Ministério da Cidadania divulgou também prazo de contestação para quem recebeu as cinco parcelas de R$ 600, mas ficou sem receber as de R$ 300 Divulgação

Brasil - Os beneficiários que começaram a receber a extensão do auxílio emergencial mas tiveram as parcelas canceladas têm até esta segunda-feira para contestar a suspensão do pagamento. A solicitação deve ser feita no site da Dataprev pelo próprio beneficiário.

Conforme prevê a Medida Provisória nº 1.000, que criou a extensão do auxílio emergencial para aqueles que já recebiam o benefício, todo mês deve haver reavaliação dos critérios de emprego formal, recebimento de benefícios assistenciais ou previdenciários, e falecimento do beneficiário. Dessa forma, quando forem identificadas essas situações pelo Ministério da Cidadania, os benefícios são cancelados.

Para realizar o pedido de contestação não é necessário se dirigir a nenhuma agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único. As solicitações, feitas exclusivamente pelo site, serão acatadas desde que o motivo do cancelamento permita sua contestação e que os trabalhadores cumpram todos os requisitos para recebimento do auxílio.



Após a reanálise dos dados, caso a contestação seja aprovada, a extensão do Auxílio Emergencial será concedida no mês subsequente ao pedido de contestação, sendo também paga de forma retroativa a parcela que foi cancelada.

Nesse primeiro instante, o pedido está disponível para trabalhadores em geral e aqueles inscritos no Cadastro Único não beneficiários do Bolsa Família. Para o público do Bolsa Família, as regras ainda serão divulgadas.

Prazo até dia 9 de novembro