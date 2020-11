Varejistas promovem Feirão Quita Dívida Severino Silva

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 17:03 | Atualizado 03/11/2020 17:03

Rio - As lojas Casas Bahia e Pontofrio acabam de lançar uma oportunidade inédita para os clientes quitarem seus débitos nos carnês das marcas. OFeirão Quita Dívidaacontece até dia 20 de novembro e garante até 90% de desconto sobre o saldo devedor. Trata-se de uma grande chance para quem quer limpar o nome e começar 2021 sem dívidas.



Terão ofertas de negociação com isenção de juros e multas para atrasos de 60 a 120 dias. Para atrasos maiores que 120 dias, até 90% de desconto sobre o valor total da dívida.



"Esse ano de pandemia, além das graves questões de saúde, também gerou problemas financeiros para muita gente. Por esse motivo, o momento pede equilíbrio nas contas e nós queremos ajudar. Nossa previsão é de impactar 1 milhão de clientes em atraso com condições realmente especiais, de acordo perfil e capacidade de cada um. Para os interessados, estaremos atendendo no nosso portal de renegociação, central 0800, em todas as nossas lojas e até mesmo via whatsapp, de forma integrada", afirma André Luiz Calabró, Diretor de Serviços Financeiros da Via Varejo.



Nas lojas, os clientes poderão consultar o time do balcão (caixa, analista e atendente) que terá acesso ao Portal de Renegociação, para oferecer aos clientes todas as condições disponíveis para a negociação dos débitos, possibilitando que o cliente volte a ser elegível a análise de crédito nas Casas Bahia e Ponto Frio.