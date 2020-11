Segundo a Receita Federal, está permitido, no máximo, 60 parcelas e, no mínimo, duas Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 12:03 | Atualizado 04/11/2020 12:51

A Receita Federal informou, nesta quarta-feira, que as empresas do Simples Nacional já podem reparcelar os débitos tributários. A novidade fica por conta da instrução normativa 1.981, de 9 de outubro de 2020, que excluiu o limite de um pedido de parcelamento por ano. Então, o contribuinte poderá reparcelar sua dívida quantas vezes quiser.



Conforme o Fisco, a possibilidade busca "estimular a regularização tributária dos contribuintes e, consequentemente, evitar ações de cobrança da Receita Federal que podem ocasionar a exclusão do Simples Nacional".



As condições para o reparcelamento é o pagamento da primeira parcela nos percentuais abaixo:



I - 10% do total dos débitos consolidados; ou

II - 20% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior.



O pedido de reparcelamento deverá ser feito exclusivamente por meio do site da Receita Federal, no endereço gov.br/receitafederal, acessando o Portal e-CAC ou Portal do Simples Nacional.

Publicidade