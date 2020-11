Por O Dia

Rio - Recentemente, a taxa de desemprego no Brasil atingiu o índice de 14,4% milhões de desempregados de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar das muitas demissões e fechamentos de postos de trabalho, algumas empresas estão indo na contramão e abrindo oportunidades.

A Tim está com inscrições abertas para seu programa de estágio, que oferece 300 vagas. Para se candidatar, basta está com matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022. Não há restrições relacionadas a instituições de ensino e cursos de graduação. O conhecimento de idiomas será desejável somente em vagas específicas e a TIM oferecerá, inclusive, um curso básico online de inglês para todos os inscritos no processo seletivo, mesmo que não sejam aprovados na fase final.

As vagas disponíveis são para a sede da empresa, no Rio de Janeiro, além de escritórios regionais também na capital fluminense e em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Curitiba e Belém. A primeira turma aprovada começa a trabalhar em janeiro de 2021 e os demais selecionados serão chamados ao longo do ano. As bolsas têm valores entre R$ 1.350 e R$ 1.500 e os estagiários contam ainda com benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, happy day (folga no dia do aniversário) e Gympass (desconto em academias), dentre outros. As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro no site www.estagiotim.com.br

Já a Votorantim está com cinco vagas abertas para estudantes que buscam experiência no mercado financeiro. As oportunidades são para atuação na cidade de São Paulo e abertas a candidatos que estejam, preferencialmente, nos dois últimos anos da graduação, independentemente do curso. Os selecionados farão parte das áreas de Investimento e Gestão de Portfólio, Relações com Investidores, Planejamento Tributário, Riscos e Compliance e Informações Gerenciais e Tesouraria.

De acordo com a empresa, o valor da bolsa-auxílio é compatível com o mercado e os benefícios incluem vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale transporte e plano de academia. As inscrições poderão ser feitas entre 4 e 25 de novembro pelo site http://www.votorantim.com.br/talentos/eu-na-votorantim.