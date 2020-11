Economia

Crescimento da economia brasileira em 2021 se baseia em emprego, crédito e consolidação fiscal, diz SPE

Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia, publicou um documento renovando o otimismo da pasta com um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) acima de 3% em 2021

Publicado há 2 horas