Publicado 06/11/2020 10:04 | Atualizado 06/11/2020 10:09

Rio - A Caixa realiza nesta sexta-feira o pagamento de R$ 1,4 bilhão do auxílio emergencial (Ciclo 4) para 3,4 milhões de brasileiros nascidos em abril. Desse total, 666,3 mil receberão R$ 435,7 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 2,8 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do auxílio emergencial extensão, em um montante de R$ 942,1 milhões.



A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo Aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta sexta-feira serão liberados a partir do dia 21 de novembro.



Não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP, terão direito a continuar recebendo o benefício.

Calendário de pagamentos

Por enquanto, o crédito vai cair na poupança social digital para movimentação apenas pelo app CAIXA Tem. Confira os pagamentos conforme o mês de nascimento:



- 08/11, domingo: nascidos em maio;

- 11/11, quarta-feira, nascidos em junho;

- 12/11, quinta-feira: nascidos em julho;

- 13/11, sexta-feira: nascidos em agosto;

- 15/11, domingo: nascidos em setembro;

- 16/11, segunda-feira: nascidos em outubro;

- 18/11, quarta-feira: nascidos em novembro;

- 20/11, sexta-feira: nascidos em dezembro.

Saques e transferências



- 14/11, sábado: nascidos em março;

- 21/11, sábado: nascidos em abril e maio;

- 24/11, terça-feira, nascidos em junho;

- 26/11, quinta-feira: nascidos em julho;

- 28/11, sábados: nascidos em agosto e setembro;

- 01/12, terça-feira: nascidos em outubro;

- 05/12, sábado: nascidos em novembro e dezembro.