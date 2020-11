Por Letícia Moura*

Publicado 09/11/2020 00:00 | Atualizado 09/11/2020 13:54

Quem está no vermelho tem a possibilidade de renegociar dívidas com desconto de até 99%, por meio da nova edição do feirão Serasa Limpa Nome. Os débitos podem ser quitados sem sair de casa, até 30 de novembro, pelos canais digitais, como o site do Serasa Limpa Nome, Whatsapp e aplicativo. Também será possível renegociar nas mais de sete mil agências dos Correios em todo Brasil. A Serasa estima que a iniciativa poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores. O DIA mostra o passo a passo de como renegociar.

Segundo levantamento realizado pela Serasa, o Estado do Rio está em segundo lugar no ranking de inadimplência, num top 10 de estados brasileiros. Em 2020, a taxa registrada é de 2.368.434. Enquanto no ano passado, o número foi ainda maior: 2.481.460. São Paulo lidera a pesquisa com o índice de 4.260.815 inadimplências neste ano e 4.411.463 em 2019.

Ainda conforme a Serasa, participam desta edição do feirão mais de 50 empresas parceiras dos mais diversos segmentos entre elas: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Sky, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Di Santinni, Algar, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig.

Antes de renegociar, é necessário saber se as prestações cabem no orçamento para que não provoquem mais dívidas. Economista da Fundação Dom Cabral e professor do Ibmec, Gilberto Braga orienta que o inadimplente elabore, em um papel ou planilha, o orçamento mensal, "de forma que se tenha noção clara de quanto é o valor das despesas da família, de maneira a poder debater o valor da parcela a ser paga".

"O valor acordado deve ser honrado, mas sem a necessidade de se endividar", destaca. "Tome cuidado para não cair na tentação de negociar, tirar a restrição do CPF e em seguida, começar nova dívida".

Passo a passo para renegociar

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas, e a melhor data de vencimento.

Publicidade Com o boleto o consumidor pode optar em pagar pelo aplicativo do banco em que tiver conta, que consegue ler o arquivo diretamente do computador, ou então imprimir a via e pagar na agência ou nas casas lotéricas. Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito. Os débitos financeiros também podem ser regularizados pelo WhatsApp, por meio do número: (11) 98870-7025. Acessar o site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular; digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Desta forma, o consumidor também consegue consultar se o CPF está negativado, ou seja, se o seu o nome está ou não "sujo".

Serasa Turbo

Serasa Turbo é outro atrativo deste feirão. Antes mesmo da dívida ser quitada, a funcionalidade Turbo mostrará ao consumidor quantos pontos aumentará em seu Serasa Score (pontuação de crédito). Basta acessar o site da Serasa ou os canais digitais, como app, verificar se há alguma oferta turbo disponível, gerar o acordo e fazer o pagamento.

Além disso, a plataforma disponibiliza informações e quais fatores foram responsáveis por ampliar ou diminuir o Serasa Score.