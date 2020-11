Antes da pandemia, a Gerando Vidas fazia ações sem hora marcada DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 19:29 | Atualizado 06/11/2020 20:07

Brasil - O número de pedidos de seguro-desemprego no Brasil continua desacelerando neste segundo semestre, após disparar por conta da crise causada pela pandemia do coronavírus (covid-19). Em outubro, foram registrados mais de 460,7 mil. Comparado ao mês mesmo do ano passado, o total de pedidos caiu 16,9%.

Em comparação com setembro teve uma queda, já no mês anterior o país fechou com 466.255 pedidos do benefício. O auge de pedidos de seguro-desemprego neste ano foi visto nos meses de abril, maio e junho, quando foram feitos 2,3 milhões de requerimentos.

De janeiro a setembro de 2020 foram calculados mais de 5,4 milhões de pedidos de seguro-desemprego. O número representa um aumento de 5,7% na comparação com o acumulado no mesmo período de 2019, que contabilizou cerca de 5,1 milhões.



Os estados que mais apresentaram pedidos do benefício foram São Paulo, com 136.764, e Minas Gerais, com 52.418. O Estado do Rio, no mês de outubro, ficou em terceiro de lugar com maior número de registros de seguro-desemprego, com 36.035.