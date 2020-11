Fique de olho em como proceder Reprodução/Free images

Por Letícia Moura*

Publicado 09/11/2020 16:37 | Atualizado 09/11/2020 19:22

A partir desta segunda-feira, 10 milhões de dívidas poderão ser quitadas por apenas R$ 50. É o que prevê o feirão Serasa Limpa Nome, que também oferece descontos de até 99%, em mais de 50 empresas parceiras de diversos segmentos. Até o dia 30 deste mês, o inadimplente pode se livrar dos débitos sem sair de casa através da internet. A renegociação também acontece nas mais de sete mil agências dos Correios em todo o Brasil.



"Esse Feirão é muito especial, devido a todo o cenário que passamos. O grande objetivo é ajudar o maior número de brasileiros a regularizar sua situação financeira, limpar o nome e voltar a ter acesso a crédito. Por isso não pouparemos esforços para viabilizar ações como essa junto aos nossos parceiros, e possibilitar que milhões de pessoas quitem suas dívidas por apenas R$ 50” afirma Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.



E quais são os parceiros do feirão Limpa Nome? Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Nextel, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Casas Bahia, Ponto Frio, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Porto Seguro, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Elmo, Crefisa, Havan, MGW Ativos, Energisa, Quatro Estações, CPFL, RGE, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig.

Segundo a Serasa, a nova edição do feirão poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores no país. Veja o passo a passo de como renegociar. Para quem prefere renegociar a dívida sem sair de casa, basta entrar em contato pelo site do Serasa Limpa Nome, aplicativo da Serasa, Whatsapp (11-99575-2096) ou pelo 0800 591 1222.

Como renegociar



1º PASSO



Acessar o site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular; digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Desta forma, o consumidor também consegue consultar se o CPF está negativado, ou seja, se o seu o nome está ou não "sujo".

Os débitos financeiros também podem ser regularizados pelo WhatsApp, por meio do número: (11) 98870-7025.

2º PASSO



Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito.

3º PASSO

Depois que você escolher uma das opções de valor, basta escolher se vai ser à vista ou em parcelas, e a melhor data de vencimento.

4º PASSO

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento escolhida.

Com o boleto, o consumidor pode optar em pagar pelo aplicativo do banco em que tiver conta, que consegue ler o arquivo diretamente do computador, ou então imprimir a via e pagar na agência ou nas casas lotéricas.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso