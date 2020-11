Apesar das adversidades enfrentadas, o sentimento de 28% dos empreendedores é que os desafios impostos pela pandemia provocaram mudanças valiosas para o negócio Reprodução

Por O Dia

Rio - Para driblar a crise provocada pela pandemia, os pequenos negócios precisaram de criatividade. Os empreendedores perceberam que a inovação era uma oportunidade para manter a empresa relevante neste cenário de dificuldade. Segundo o Sebrae, 44% dos empreendedores fluminenses lançaram ou comercializaram novos produtos e serviços. Se comparar com a média nacional esse número cai para 39%. Esse é o resultado de nova pesquisa da instituição, com um raio-X da situação do MEI, da micro e das pequenas empresas do Rio de Janeiro. O levantamento ouviu 495 empresários, entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro.



Apesar das adversidades enfrentadas, o sentimento de 28% dos empreendedores é que os desafios impostos pela pandemia provocaram mudanças valiosas para o negócio; 15% consideram que o pior já passou; 9% mostram entusiasmo com as novas oportunidades e 48% relatam dificuldades para manter o negócio.



Atualmente, 85% dos municípios já foram reabertos ou estão em processo; 8% seguem com fechamento parcial; 7% continuam sem restrições e apenas 1% das cidades permanece em lockdown. Dentro desse cenário, 68% seguem funcionado com mudanças; 17% interromperam temporariamente o funcionamento da empresa; 10% não alteraram seu modo de operar e 5% decidiram encerrar as atividades do seu negócio.



Os empresários também mostraram preocupação em relação ao retorno dos clientes nos próximos 30 dias. Para 71% o número de consumidores será menos da metade do volume esperado comparado a um mês normal. Já 29% acreditam que mais da metade dos clientes terá retornado normalmente nesse período. O estudo também apontou que o empresariado acredita que a economia será retomada apenas em setembro de 2021.



Crédito

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os pequenos negócios encontram dificuldades em conseguir empréstimos com as instituições financeiras. No levantamento, 67% dos empreendedores fluminenses tiveram o crédito recusado, 22% conseguiu empréstimo e 11% aguardam resposta.



Em relação ao empréstimo via maquininha de cartão, 39% dos entrevistados não conhecem essa opção de crédito; 39% conhece a opção, mas não solicitou esse tipo de empréstimo; 17% está sabendo, mas não possui a maquininha de cartão e apenas 5% solicitou esse empréstimo.