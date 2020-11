Fachada do prédio principal e agência da Caixa Economica, na Avenida Rio Branco. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 10/11/2020 12:16 | Atualizado 10/11/2020 12:19

Nesta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal abriu um Programa de Demissão Voluntária para 7,2 mil empregados. O anúncio foi feito pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e confirmado pelo banco. Os funcionários interessados terão até o dia 20 de novembro para aderir ao programa e serem desligados até o fim do ano, podendo receber 9,5 salários. As informações são do Portal G1.

Segundo a Caixa, o PDV atende a um pedido dos próprios funcionários e são voltados para "os empregados que atendam aos requisitos do programa e que já se planejaram para a aposentadoria ou desligamento", disse a nota.

O presidente da Fenae, Sérgio Takemoto, acredita que a medida pode prejudicar o atendimento das agências, que atualmente são o principal meio de recebimento de benefícios como o auxílio emergencial: "a falta de trabalhadores agrava não só a jornada diária dos bancários como também pode comprometer a qualidade da assistência à sociedade". Atualmente, a instituição tem cerca de 84 mil funcionários, mas já chegou a ter por volta de 101 mil empregados, em 2014.