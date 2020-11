Por enquanto, só será possível movimentar os recursos pelo Aplicativo CAIXA Tem Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/11/2020 07:00

Rio - A Caixa Econômica deposita nesta quinta-feira o pagamento do auxílio emergencial para 3,6 milhões de beneficiários nascidos em julho do ciclo 4. Na sexta-feira, o crédito vai cair na conta de 3,6 milhões de aniversariantes de agosto. Os pagamentos são referentes às parcelas do auxílio emergencial e da segunda cota do auxílio extensão.

Por enquanto, os valores apenas podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta quinta e sexta-feira serão liberados a partir dos dias 26 e 28 deste mês, respectivamente.



Depósitos

- 12/11, quinta-feira: nascidos em julho;

- 13/11, sexta-feira: nascidos em agosto;

- 15/11, domingo: nascidos em setembro;

- 16/11, segunda-feira: nascidos em outubro;

- 18/11, quarta-feira: nascidos em novembro;

- 20/11, sexta-feira: nascidos em dezembro.



Saques e transferências



- 14/11, sábado: nascidos em março;

- 21/11, sábado: nascidos em abril e maio;

- 24/11, terça-feira, nascidos em junho;

- 26/11, quinta-feira: nascidos em julho;

- 28/11, sábados: nascidos em agosto e setembro;

- 01/12, terça-feira: nascidos em outubro;

- 05/12, sábado: nascidos em novembro e dezembro.