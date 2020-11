Por iG - São Paulo

Janguiê Diniz , empreendedor que figurou na lista de bilionários da Forbes, mestre e doutor em Direito e fundador do grupo Ser Educacional -maior do Norte e Nordeste e um dos maiores do país - é o novo mentor do reality show Batalha das Startups , exibido às 23h45, na Record News, no programa Inova360.O empresário será mentor de startups da categoria Edutech, que desenvolvem produtos e serviços baseados em tecnologia e focados em solucionar problemas na área educacional.Diniz se une a um time de renomados empreendedores que estão auxiliando as startups participantes a se classificarem para a segunda etapa da disputa, que começa em janeiro, com prêmios de até R$ 9 milhões em aceleração e mídia.Além da categoria de Edutech, participam da disputa FinTechs, HeathTechs, FemTechs, BlockTechs, AgroTechs e SportsTechs. As inscrições para as startups ainda estão abertas e podem ser feitas neste link:"É crucial uma aceleradora estar conectada a investidores como Janguiê, reconhecido pela revista Forbes, pois isso mostra ao mercado que não existe uma separação entre startups e grandes empresas", explica Geraldo Marques, sócio do Inova Hub, que vai acelerar as startups finalistas do reality.

Diniz, que tem 24 livros publicados, entre eles sua autobiografia, intitulada 'Transformando sonhos em realidade – a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes', nasceu no distrito de Santana dos Garrotes, na Paraíba, e aos seis anos deixou o Sertão paraibano com a família, seguindo para o município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Aos oito anos, montou seu primeiro "empreendimento": uma caixa de engraxate. Pouco depois, trocou a graxa nos sapatos pela venda de laranjas, depois de picolés de porta em porta."Apenas por meio da educação o Brasil dará um salto em desenvolvimento", afirma o empresário. Com uma trajetória de vida baseada na educação, ele criou, no Recife, a Faculdade Maurício de Nassau, hoje Uninassau, mantida pelo grupo Ser Educacional. O Grupo é um dos maiores do Brasil, atendendo mais de 190 mil alunos em mais de 60 unidades. Inclui as marcas Uninassau, Uninabuco, Unama, UNG, Univeritas e Uninorte.Mais recentemente, junto com mais 33 grandes empreendedores nacionais, lançou o Instituto Êxito ( www.institutoexito.com.br ) de empreendedorismo, que atua levando educação empreendedora a jovens brasileiros. Hoje já são mais de 450 sócios que compactuam do propósito de fazer do empreendedorismo a turbina para alavancar vidas e histórias."O universo das startups tem se tornado atraente para grandes empresas e investidores como Janguiê, que estão atentos e interessados em investir em startups", afirma Reginaldo Pereira, apresentador do 'Batalha das Startups'.