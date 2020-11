Saque do auxílio emergencial Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Brasil - Nesta quarta-feira, a Caixa Econômica atingiu a marca de 401,1 milhões de pagamentos do auxílio emergencial e também os de extensão. No total, 67,8 milhões de brasileiros foram beneficiados. Os pagamentos somam R$ 248,3 bilhões disponibilizados pelo governo federal para amenizar os impactos da pandemia do coronavírus na renda da população brasileira.

A marca é batida no dia em que o banco inicia o crédito de R$ 1,4 bilhão do auxílio para 3,6 milhões de beneficiários nascidos em junho, conforme o calendário do ciclo 4.

Os ciclos de crédito em conta seguem até dezembro para o pagamento das parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo aplicativo 'CAIXA | Auxílio Emergencial' ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Foram processados mais de 109,2 milhões de cadastros para o auxílio emergencial. Foram 1,83 bilhão de visitas ao site auxilio.caixa.gov.br, criado especificamente para o programa, mais de 127 milhões de downloads do app auxílio emergencial, mais de 599 milhões de ligações para central telefônica 111 e mais de 267 milhões de downloads do aplicativo CAIXA Tem.