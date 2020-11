Preço dos derivados de petróleo aumenta a partir desta quinta-feira (12) Divulgação

Por Lucas Mathias*

Publicado 11/11/2020 00:00

Rio - A Petrobras anunciou que o preço dos derivados de petróleo vai subir a partir desta quinta-feira (12) nas refinarias. Para a gasolina, o aumento será de 6%, enquanto o valor do diesel (500 e S-10) sobe 5%. Com a alta, os motoristas terão que pesquisar ainda mais na hora de abastecer. Em outubro, o Estado do Rio teve a maior média da região Sudeste. Na capital, a gasolina chegou a custar R$ 5,199, no período entre os dias 1 e 7 de novembro.



A média para a cidade do Rio de Janeiro, neste mesmo período, foi de R$ 4,83 e nos postos mais baratos, os motoristas conseguiram abastecer com a gasolina a R$ 4,499 nos bairros de Bonsucesso, Ramos e Circular da Penha. Na Ilha do Governador, foram encontrados os três postos com custo mais alto. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Desde o dia 18 de outubro, a gasolina tem aumentado de semana a semana. De lá até o último dia 7 de novembro, o acréscimo foi de R$ 0,027 em seu preço médio.



A nível estadual, a média de preço desse combustível na última semana foi de R$ 4,824. O valor significa um aumento de R$ 0,021 desde o dia 18 de outubro.



Com o diesel S-10, o cenário até então era de queda. O maior preço encontrado na cidade do Rio de Janeiro foi de R$ 3,899, no período de 1 a 7 de novembro, também em postos na Ilha do Governador. O menor foi de R$ 3,299, com uma média de R$ 3,590. Os motoristas que buscaram na Ribeira, em Olaria e no Circular da Penha encontraram os menores valores.



Desde o dia 18 de outubro, também com dados da ANP, a média do valor do diesel S-10 havia caído R$ 0,058 na capital do Rio de Janeiro. Considerando todo o estado, a queda foi menor, de R$ 0,05. A média no preço desse combustível, porém, também foi menor a nível estadual: R$ 3,598.



O aumento da gasolina, porém, não é novidade. Um levantamento da Economídia mostrou que o mês de outubro foi o quinto consecutivo em que isso aconteceu no Brasil. A nível nacional, desde maio, a alta é de 14,69%. Na região Sudeste, em outubro, o maior preço foi encontrado no Rio de Janeiro (R$ 4,961), e o menor, em São Paulo (R$ 4,254).

*Estagiário sob supervisão de Marina Cardoso