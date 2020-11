Inscrições para as vagas devem ser realizadas via internet Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 18:23

Nesta quarta-feira, a Americanas traz para o Brasil, pelo segundo ano consecutivo, o 11/11 - Maior Festival de Compras do Mundo, evento tradicional no calendário internacional. Os clientes podem comprar, no site e no aplicativo da marca, produtos internacionais com até 60% de desconto e com condições especiais de pagamento.

Todos os produtos do evento estão com frete grátis. Já quem pagar com o super aplicativo Ame Digital terá até 12% de cashback (parte do dinheiro de volta) em itens selecionados. As promoções valem até às 23h59 desta quinta-feira (12).



"Com o evento 11/11 - Maior Festival de Compras do Mundo, queremos reforçar para os nossos clientes que eles podem adquirir produtos do mundo inteiro durante todo o ano pela Americanas, com confiança e na melhor experiência de compra para os consumidores", afirma Marcelo Nunes, CFO da B2W Digital, dona da plataforma digital da Americanas.

"A Americanas foi pioneira em trazer para o Brasil o evento no ano passado e foi um grande sucesso na estreia, sendo o segundo maior evento da Americanas, ficando atrás apenas da Red Friday, em termos de tráfego. Temos boas expectativas para que esse ano seja ainda melhor, já que crescemos 300% o número de lojistas parceiros do Americanas Mundo, em comparação com o evento do 11/11 do ano passado", completa Nunes.

Durante o 11/11 - Maior Festival de Compras do Mundo da Americanas, os clientes encontram, entre as ofertas, smartbands, fones de ouvido, drones, relógios, itens de beleza, entre outros.



Além disso, para promover o evento, a Americanas realizará, em parceria com o Google e a Play9, uma live commerce especial, com ofertas e demonstrações de produtos para os clientes em um show ao vivo no YouTube. A mega live, apresentada por Otaviano Costa, será transmitida no YouTube e no app da Americanas.

O show contará com a divulgação de alguns produtos selecionados do 11/11 e participações de influenciadores de peso, que estarão interagindo o tempo todo com o público. Entre os convidados estão Camila Coutinho, que comandará o show ao lado de Otaviano Costa, além dos influenciadores digitais Camilla de Luccas, Rafa Kalimann e Nobru.